jövő oktatási együttműködés európa

Magyarország ott van annál az asztalnál, ahol a jövő szabályait írják

2026. január 23. 21:35

Ez nemcsak egy oktatási együttműködés, hanem világos üzenet.

2026. január 23. 21:35
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Ez nemcsak egy oktatási együttműködés, hanem világos üzenet: miközben Európa egyre inkább kiszorul a globális döntéshozatalból, Magyarország ott van annál az asztalnál, ahol a jövő szabályait írják.

Az új világrendben a keleti világ szerepe elképesztő mértékben megerősödött és Kína minden szempontból meghatározó szereplővé vált.

Ezért is büszkeség, hogy a Magyarországon működő Konfuciusz Intézetek száma rekordereknek számít Közép-Európában és a mai nappal újabb intézet nyitotta meg kapuit a győri Széchenyi István Egyetemen.”

Nyitókép: Facebook

