Szijjártó Péter bejelentette, most pedig valósággá is válik, amire több mint 20 éve várt már nagyon mindenki
Budapest egyik kerületében biztosan.
Ez nemcsak egy oktatási együttműködés, hanem világos üzenet.
„Ez nemcsak egy oktatási együttműködés, hanem világos üzenet: miközben Európa egyre inkább kiszorul a globális döntéshozatalból, Magyarország ott van annál az asztalnál, ahol a jövő szabályait írják.
Az új világrendben a keleti világ szerepe elképesztő mértékben megerősödött és Kína minden szempontból meghatározó szereplővé vált.
Ezért is büszkeség, hogy a Magyarországon működő Konfuciusz Intézetek száma rekordereknek számít Közép-Európában és a mai nappal újabb intézet nyitotta meg kapuit a győri Széchenyi István Egyetemen.”
