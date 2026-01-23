Szijjártó Péter bejelentette, most pedig valósággá is válik, amire több mint 20 éve várt már nagyon mindenki

„Lezárult szurkolói szavazásunk, amelyben arról dönthettetek, hogy a 2026–2027-es idénytől milyen néven induljanak felnőtt csapataink a bajnokságokban. Két opció közül lehetett választani: Budapest Honvéd FC és Kispest–Honvéd FC.

Több, mint 9 ezer szavazat érkezett, a voksolás egyértelmű eredményt hozott: a leadott szavazatok több, mint 90 százalékával a Kispest–Honvéd FC elnevezés kapta a támogatást.

Ez az eredmény világos üzenet számunkra. A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóink számára. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között. Ennek megfelelően a 2026–2027-es szezontól felnőtt csapataink a Kispest–Honvéd FC néven szerepelnek majd bajnokságaikban. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szavazásban, véleményt formált és hozzájárult ahhoz, hogy együtt alakítsuk klubunk jövőjét” – áll a közleményben.

Kispest-Honvéd FC: de melyik osztályban?

A Kispest-Honvéd FC nevet 2003-ban változtatták meg Budapest Honvédra, amit a szurkolók nem fogadtak kitörő örömmel, és az elmúlt több mint 2 évtizedben folyamatosan kardoskodtak a korábbi elnevezés mellett – a következő szezontól vissza is kapják, reményeik szerint már az NB I-ben.