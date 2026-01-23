Szijjártó Péter bejelentette, most pedig valósággá is válik, amire több mint 20 éve várt már nagyon mindenki

Szijjártó: Névváltás jöhet a Budapest Honvédnál (VIDEÓ)
A szurkolók kezében lesz a döntés.
Lezárult a szavazás, így eldőlt, visszakapja korábbi nevét a patinás fővárosi klub. A Budapest Honvédot a következő évadtól ismét Kispest-Honvéd FC-nek hívják.
„Összeültünk a kispesti szurkolótábor vezetőivel, és az egyik szurkoló felvetése az volt, nem lenne-e jobb megint Kispest-Honvédnak hívni a klub felnőtt csapatát a Budapest Honvéd helyett” – vezette fel Szijjártó Péter külügyminiszter, a Honvéd elnöke egy héttel ezelőtt azt a videót, amelyben elmondta, az elnökség úgy döntött, a szurkolókra bízza annak eldöntését, mi legyen a jelenleg NB II-es felnőtt férfi labdarúgócsapat neve a következő bajnokságtól.
Ennek érdekében a klub hivatalos honlapján egy szavazást hoztak létre, ami szerda délben indult el, és péntek estére le is zárult a végeredménnyel – számolt be róla a honvedfc.hu.
„Lezárult szurkolói szavazásunk, amelyben arról dönthettetek, hogy a 2026–2027-es idénytől milyen néven induljanak felnőtt csapataink a bajnokságokban. Két opció közül lehetett választani: Budapest Honvéd FC és Kispest–Honvéd FC.
Több, mint 9 ezer szavazat érkezett, a voksolás egyértelmű eredményt hozott: a leadott szavazatok több, mint 90 százalékával a Kispest–Honvéd FC elnevezés kapta a támogatást.
Ez az eredmény világos üzenet számunkra. A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóink számára. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között. Ennek megfelelően a 2026–2027-es szezontól felnőtt csapataink a Kispest–Honvéd FC néven szerepelnek majd bajnokságaikban. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szavazásban, véleményt formált és hozzájárult ahhoz, hogy együtt alakítsuk klubunk jövőjét” – áll a közleményben.
A Kispest-Honvéd FC nevet 2003-ban változtatták meg Budapest Honvédra, amit a szurkolók nem fogadtak kitörő örömmel, és az elmúlt több mint 2 évtizedben folyamatosan kardoskodtak a korábbi elnevezés mellett – a következő szezontól vissza is kapják, reményeik szerint már az NB I-ben.
