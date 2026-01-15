„Magyarország a kivétel” – Orbán Viktor világos üzenetet küldött Von der Leyennek

A kormányfő hangsúlyozta: „Orosz jóvátételről álmodoznak, és ismét hitet tesznek a háború finanszírozása és Ukrajna feltétel nélküli pénzelése mellett. Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye. Mennek tovább a háború útján.”

Orbán Viktor kijelentette,

Európában alig maradt kormány, aki ellen tud állni nekik. Magyarország a kivétel.

A magyar miniszterelnök kifejtette: „Az elmúlt években megtanultunk kiállni magunkért. A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát országot építettünk. A migrációs krízis alatt lezártuk a határainkat és azóta sem engedjük be a migránsokat. A háború kirobbanása óta pedig mindent megteszünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és annak finanszírozásából.”

A kormányfő figyelmeztetett: „De Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni. Erről szólt a tegnapi bejelentésük.”