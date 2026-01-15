Ft
01. 15.
csütörtök
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel ukrajna európai bizottság orbán viktor

„Magyarország a kivétel” – Orbán Viktor világos üzenetet küldött Von der Leyennek

2026. január 15. 08:11

Az Európai Bizottság bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét, amey nem veszi figyelembe a realitásokat. A magyar kormányfő reakciójában leszögezte, Magyarország ellen fog álln, de Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni.

2026. január 15. 08:11
null

„Brüsszel nem adja fel. 

A Bizottság tegnap bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét

Nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményét teszik vele zárójelbe, de a valóságot is” – jelentette ki Orbán Viktor csütörtök reggeli Facebook-posztjában.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő hangsúlyozta: „Orosz jóvátételről álmodoznak, és ismét hitet tesznek a háború finanszírozása és Ukrajna feltétel nélküli pénzelése mellett. Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye. Mennek tovább a háború útján.”

Orbán Viktor kijelentette,

Európában alig maradt kormány, aki ellen tud állni nekik. Magyarország a kivétel. 

A magyar miniszterelnök kifejtette: „Az elmúlt években megtanultunk kiállni magunkért. A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát országot építettünk. A migrációs krízis alatt lezártuk a határainkat és azóta sem engedjük be a migránsokat. A háború kirobbanása óta pedig mindent megteszünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és annak finanszírozásából.”

A kormányfő figyelmeztetett: „De Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni. Erről szólt a tegnapi bejelentésük.

„Nincs mese, ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk Brüsszelnek. Mert 

ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik. De ehhez minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz. Előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson”

– húzta alá.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Galerida
2026. január 15. 09:05
A ballibek hozzanak létre egy befektetési alapot és saját pénzükkel támogassák Ukrajnát a bőséges haszon reményében! Mi meg majd irigykedünk, amikor dúsgazdagok lesznek!
tikkadt-szocske
2026. január 15. 08:48
Elmagyarázná vakaki, hogy Magyarországnak miért volna érdeke komoly pénzeket tolni Ukrajna feneketlen zsákjaba? Ha Gázszere Lölő meggazdagodása rettenetesen piszkálja a csőrét egyeseknek, akkor hogy nem veszik észre azt, hogy Ukrajnát pénzelni nem más, mint egy teljesen idegen világ pénzügyi érdekeit szolgálni? Es ott sokkal nagyobb zsé forog kockán, mint Lőlő, Tiborcz stb. összes vagyona.
nitsahon
2026. január 15. 08:45
SLAVA ROSSII / Grory to Russia !!! POBEDA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
recipp
2026. január 15. 08:32
Az orosz oligarchák befagyasztott vagyonért jobban küzd Orbán mint a magyarok eus támogatásért! "Orbán Paks2,ROSZATOM,a Gazprom piacinál 6x drágább orosz gázért-az olcsón urali és a drágább brent árkülönbség sok-sokmilliárdos profitjáért,amiből minden bizonnyal Orbán is részesül-úgy leszopta Putyint,hogy azóta is felcsapott farokkal jár".. Németország teljesen,az EU szinte teljesen (98%)ban lejött az orosz gázról. Miközben Orbanisztán egyre jobban fokozza az orosz gázbehozatalt,.. Az EU-ból egyedül Kirill szankciók alóli vétó megmentője- szájában Putler farkával- Orál Viktor finanszírozza Putler háborúját.közérthetően : nem szavazná meg ,hogy az EU adófizetői helyett az orosz oligarchák lefoglalt vagyonából támogassa az EU Ukrajnát.Az meg biztos véletlen egybeesés,hogy ugyanezért vétózta ki Orbán Kirill pátriarkát,és Csányi haverja orosz oligarchákkal bizniszező OTP-t ugye.Köszönjük vitya, hogy nem számít neked a hazád .
