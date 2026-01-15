„Magyarország a kivétel” – Orbán Viktor világos üzenetet küldött Von der Leyennek

Megszületett a brüsszeli döntés: a torkunknak szegezték a kést – csak egy kiút létezik
Hamar padlóra küldenének minket.
Az Európai Bizottság bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét, amey nem veszi figyelembe a realitásokat. A magyar kormányfő reakciójában leszögezte, Magyarország ellen fog álln, de Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni.
„Brüsszel nem adja fel.
A Bizottság tegnap bemutatta Ukrajna finanszírozási tervét.
Nemcsak a decemberi EU-csúcs eredményét teszik vele zárójelbe, de a valóságot is” – jelentette ki Orbán Viktor csütörtök reggeli Facebook-posztjában.
Ezt is ajánljuk a témában
Hamar padlóra küldenének minket.
A kormányfő hangsúlyozta: „Orosz jóvátételről álmodoznak, és ismét hitet tesznek a háború finanszírozása és Ukrajna feltétel nélküli pénzelése mellett. Nem zavarja őket az orosz háborús gépezet előrehaladása, Európa gyászos pénzügyi helyzete, vagy az európai emberek véleménye. Mennek tovább a háború útján.”
Orbán Viktor kijelentette,
Európában alig maradt kormány, aki ellen tud állni nekik. Magyarország a kivétel.
A magyar miniszterelnök kifejtette: „Az elmúlt években megtanultunk kiállni magunkért. A pénzügyi válság idején megszorítások helyett munkaalapú gazdaságot és családbarát országot építettünk. A migrációs krízis alatt lezártuk a határainkat és azóta sem engedjük be a migránsokat. A háború kirobbanása óta pedig mindent megteszünk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és annak finanszírozásából.”
A kormányfő figyelmeztetett: „De Brüsszel ezt nem fogja ölbe tett kézzel nézni. Erről szólt a tegnapi bejelentésük.”
„Nincs mese, ismét rajtunk a sor, hogy nemet mondjunk Brüsszelnek. Mert
ne legyen senkinek illúziója: csak a mi kormányunk tud nemet mondani nekik. De ehhez minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz. Előbb a nemzeti petíción, majd az áprilisi választáson”
– húzta alá.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala