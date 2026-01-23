Elemző mondta ki: komoly konfliktus jöhet Magyar Péter és Kapitány István kapcsolatában

Felhívta a figyelmet, már az önmagában nagy szó, hogy az ATV Egyenes beszéd című műsorában azonnal élő adásban szerepelhetett, mivel a Tisza többi ismert személyisége kerüli az ilyen szituációkat.

„Az interjú során magabiztos benyomást keltett, folyamatosan derűt sugárzott. Arról egyelőre nincs tapasztalatunk, miként viselné a keményebb kritikát, de az eddigiek alapján megalapozottnak tűnik a feltételezés, hogy képes megőrizni a higgadtságát” – elemezte, és összehasonlította Magyar Péterrel, aki vele ellentétben több interjúszituációban, sőt egyes lakossági fórumokon is szenvedélyes, indulatait nem mindig kontrolláló, sértődékeny fellépést mutatott.

Megjegyezte, már az első közös podcast szereplés során is egyértelmű volt, hogy „Magyar Péter számára az új helyzet nem teljesen testhezálló.

Kapitánnyal szemben nem tud egyértelmű »főnöki« pozícióba kerülni, mivel az üzletember kifejezetten szuverén személyiség, aki zárt körben is gond nélkül ellentmondana a párt elnökének.

Anyagi és egzisztenciális értelemben ugyanis eddig sem függött a Tisza vezetőjétől”.