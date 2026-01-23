Elemző mondta ki: komoly konfliktus jöhet Magyar Péter és Kapitány István kapcsolatában

Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál
Nem kerteltek a szakértők.
Nagy Attila Tibor szerint az üzletember és Magyar Péter nem egy súlycsoportba tartozik.
„Kapitány István erős szereplő, erősebb, mint bárki, aki eddig a Magyar Péter vezette Tiszához csatlakozott. Bár jelenleg együtt mosolyognak a támadásokon, eljöhet az a pillanat, amikor kapcsolatuk konfliktusossá válik. A »két dudás nem fér meg egy csárdában« mondás a Tisza esetében is igaz lehet” – idézi Nagy Attila Tibort az Index szerzője a Pillanatkép című cikksorozat eheti részében.
A cikkben az elemzővel Kapitány István politikai színre lépését boncolgatják, és azt, hogy milyen hatása lehet ennek a Tiszára és Magyar Péterre nézve. Az újságíró felidézi, hogy korábban a Nap Híre műsorában Nagy Attila Tibor felvetette, hogy akár Kapitány István is lehet Magyar helyett a Tisza miniszterelnök-jelöltje.
A szakértő hangsúlyozta, Kapitány személyében olyan szereplő érkezett a párt környezetébe, aki korábban meghatározó pozíciót töltött be a nemzetközi gazdasági életben, ugyanakkor politikai tapasztalattal nem rendelkezik. Mindenesetre Nagy Attila Tibor szerint
az üzletember és Magyar Péter nem egy súlycsoportba tartozik.
Felhívta a figyelmet, már az önmagában nagy szó, hogy az ATV Egyenes beszéd című műsorában azonnal élő adásban szerepelhetett, mivel a Tisza többi ismert személyisége kerüli az ilyen szituációkat.
„Az interjú során magabiztos benyomást keltett, folyamatosan derűt sugárzott. Arról egyelőre nincs tapasztalatunk, miként viselné a keményebb kritikát, de az eddigiek alapján megalapozottnak tűnik a feltételezés, hogy képes megőrizni a higgadtságát” – elemezte, és összehasonlította Magyar Péterrel, aki vele ellentétben több interjúszituációban, sőt egyes lakossági fórumokon is szenvedélyes, indulatait nem mindig kontrolláló, sértődékeny fellépést mutatott.
Megjegyezte, már az első közös podcast szereplés során is egyértelmű volt, hogy „Magyar Péter számára az új helyzet nem teljesen testhezálló.
Kapitánnyal szemben nem tud egyértelmű »főnöki« pozícióba kerülni, mivel az üzletember kifejezetten szuverén személyiség, aki zárt körben is gond nélkül ellentmondana a párt elnökének.
Anyagi és egzisztenciális értelemben ugyanis eddig sem függött a Tisza vezetőjétől”.
Nagy Attila Tibor végül arról is beszélt, hogy Kapitány alkalmasabb miniszterelnök lenne Magyarnál, és koránt sem biztos, hogy a Tisza-vezér lesz végül a miniszterelnök-jelölt.
„Kapitány olyan sok mindent elért az életben, annyira magabiztos, hogy idővel Magyar fejére is nőhet” – fogalmazott, majd hozzátette, Kapitány megjelenése még akár komoly konfliktust is okozhat.
„Bár jelenleg együtt mosolyognak a támadásokon, eljöhet az a pillanat, amikor kapcsolatuk konfliktusossá válik.
A »két dudás nem fér meg egy csárdában« mondás a Tisza esetében is igaz lehet”
– tette hozzá az elemző.
Nyitókép: Facebook