Bár Lakner elég radikálisan próbálta lezárni a közvéleménykutatásokkal kapcsolatos sokrétű problémakört, kijelentését nem kommentálta sem a műsorvezető, sem a beszélgetésben szintén részt vevő Ruff Bálint sem.

Lakner állításának első, alapvető hibája: összekeveri a jelenség leírását az ok »megnevezésével«. Lehet vitatkozni azon, hogy miért térnek el ennyire a számok (mintavétel, részvételi modell, bizonytalanok kezelése, »house effect«, adatfelvételi csatorna), de attól még a széttartás tény marad. Lakner ehelyett azt mondja: igazából nincs széttartás, mert »a függetlenek« egy irányba húznak. Ez logikailag hasonló ahhoz, mintha azt mondanánk, hogy a közügyekben nincs vita, mert akik nem értenek egyet velünk, azok nem számítanak.

A második hiba még kínosabb: a »független« címkét úgy használja, mintha az objektív, módszertani minősítés lenne, miközben Magyarországon a nyilvánosságban ez többnyire politikai legitimációs bélyeg. Érdekes, hogy Lakner szerint egészen véletlenül pont az ellenzéki kötődésű intézetek számítanak függetlennek.

Az IDEA Intézetet például még maga a Telex is »ellenzéki kötődésűnek« nevezte, de érdemes megvizsgálni az egyes kutatások megrendelői körét is: 2021 novemberében a Závecz az az LMP pártalapítványának megrendelésére hozta ki az eredményt, amely szerint a közös ellenzéki lista 41–37-re vezetett. Ehhez hasonlóan számos, Lakner által »jóváhagyott« intézet megrendelői között ellenzéki sajtóorgánumok, mint a Népszava, vagy a Partizán szerepelnek. Ettől persze még lehet szakmailag korrekt munkát végezni, csak ne játsszuk el, hogy itt valamiféle steril, politikán kívüli »független blokk« áll szemben a »propagandával«. A valóság az, hogy különböző intézetek különböző nyilvánossági és megrendelői ökoszisztémákban mozognak, és ezek az ökoszisztémák igenis hatnak arra, milyen kérdéseket tesznek fel, milyen modelleket futtatnak, és mit hangsúlyoznak a közleményben.

A harmadik gyakori hiba, amikor úgy teszünk, mintha a múltbéli eredmények automatikusan mértékadóvá tennének bizonyos intézeteket. Ez persze akkor is hibának számít, ha a 2022-es választás előtti időszakban pont a Lakner számára kevésbé kedves közvéleménykutatók adták a legpontosabb eredményeket és akkor is, ha éppen a Medián találja el legjobban az eredményt. A Lakmusz áttekintése is kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy 2022-ben volt olyan szereplő, aki közelebb járt a végeredményhez, de 2024-ben már mások voltak pontosabbak – vagyis nincs örök ranglista, a teljesítmény választásról választásra változik.