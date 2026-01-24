Kulisszatitkot árult el Szijjártó: mindig tátott szájjal hallgatják, ha erről beszél külföldön (VIDEÓ)

„Ezért mi nemet fogunk mondani minden olyan javaslatra, amely a magyar emberek pénzét elvinné Ukrajnába, hiszen ezt a pénzt a magyar családoktól vennék el. Meg kéne szüntetni az adómentességet, meg kéne szüntetni az otthonteremtést vagy az adókedvezményeket” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután arra is kitért, hogy a gyermekeket és a családokat meg kell védeni az „őrült ideológiáktól” is, amelyeket már egészen fiatal korban megpróbálnak rájuk önteni.

„Mi nem engedjük, hogy teletömjék a fejüket az óvodákban Csipke Józsikákkal meg olyan mesékkel, amik úgy kezdődnek, hogy a királyfi és a királyfi. És mi nem vagyunk hajlandók szembemenni az olyan több ezer éves igazságoknak, minthogy az ember férfinek vagy nőnek születik, vagy hogy a család apából, anyából és gyerekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi. És nem engedünk semmilyen zsarolásnak és semmilyen fenyegetésnek ebben a kérdésben” – szögezte le.

Végül pedig kiemelte, hogy az elmúlt években 370 ezerről 390 ezerre növelték az óvodai férőhelyek számát, és a Magyar Falu Program keretében kiemelt figyelmet fordítanak az óvodafejlesztésekre.

„Itt Bőnyben 96 gyermek jár óvodába, és a mostani, kormány által biztosított ötvenmillió forintos támogatás nyomán az óvoda bővítése megindul. Ezzel szeretnénk elérni azt, hogy a fiatalok, a családok, akik itt élnek, itt is maradjanak, itt dolgozhassanak és itt gyarapodhassanak” – összegzett.