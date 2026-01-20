Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin szijjártó péter grönland donald trump

Kőkemény üzenet landolt a brüsszeli postaládákban: Szijjártó Péter elárulta, hogyan kerülhetjük el a konfliktust

2026. január 20. 13:10

A külügyminiszter szerint Trump grönlandi tervei nem minősülnek uniós ügynek.

2026. január 20. 13:10
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában tartott közös sajtótájékoztatót cseh kollégájával, Petr Macinkával, ahol a magyar minisztert Grönlandot érintő amerikai kezdeményezésekről is kérdezték.

Szijjártó Péter elmondta, hogy az ügy csak az érintett két fél tárgyalásával oldható meg, ezért az nem minősül „uniós kérdésnek”. Ezt az EU-s képviselők tanácskozásán is jelezték: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

a magyar kormány nem tartja szükségesnek egy Grönlanddal kapcsolatos közös uniós nyilatkozat kiadását.

A Gázai béketanács amerikai elnöki meghívásával kapcsolatban a magyar miniszter jelezte, hogy köszönetüket fejezték ki a meghívásért, készek a közös munkára, és már megkezdték a csatlakozással kapcsolatos belső jogi előkészületeket.

Donald Trump vasárnap hívta meg Orbán Viktort a tanácsba, amelyben a világ számos vezetője is részt vesz, köztük Vlagyimir Putyin, Sir Tony Blair volt brit miniszterelnök, valamint Recep Tayyip Erdogan török elnök is.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: KKM / MTI

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. január 21. 07:09
A választás nem így működik. Mindig elbukott az a számolási módszer, hogy a véleményváltoztatási adatokat összeadták. Pofára esés lett belőle.
Válasz erre
0
0
jump-ing
•••
2026. január 20. 18:13 Szerkesztve
Gázai béketanács amerikai elnöki meghívásával kapcsolatban a magyar miniszter jelezte, hogy köszönetüket fejezték ki a meghívásért, készek ---- készek egy önjáró levélneheztéket küldeni Trumplee íróasztalára... (Magilla Gorilla magyar változata ír olvas beszél és gurul)
Válasz erre
0
2
csulak
2026. január 20. 13:43
helyes meglatas
Válasz erre
0
1
Vata Aripeit
2026. január 20. 13:32
ukrajna se uniós ügy, oszt mégis mi történt? az eu-államok minden pénze, fegyvere ott landolt az aranybudikban, a holtak gomblyukában, de legalább grönland qrva messze van, és qrva hideg is van ott
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!