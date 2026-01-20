Kőkemény üzenet landolt a brüsszeli postaládákban: Szijjártó Péter elárulta, hogyan kerülhetjük el a konfliktust

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában tartott közös sajtótájékoztatót cseh kollégájával, Petr Macinkával, ahol a magyar minisztert Grönlandot érintő amerikai kezdeményezésekről is kérdezték.

Szijjártó Péter elmondta, hogy az ügy csak az érintett két fél tárgyalásával oldható meg, ezért az nem minősül „uniós kérdésnek”. Ezt az EU-s képviselők tanácskozásán is jelezték: