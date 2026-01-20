Kőkemény üzenet landolt a brüsszeli postaládákban: Szijjártó Péter elárulta, hogyan kerülhetjük el a konfliktust

Putyint is meghívta Trump a gázai Béke Tanácsba
Az amerikai elnök Orbán Viktort is meghívta a tanácsba.
A külügyminiszter szerint Trump grönlandi tervei nem minősülnek uniós ügynek.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Prágában tartott közös sajtótájékoztatót cseh kollégájával, Petr Macinkával, ahol a magyar minisztert Grönlandot érintő amerikai kezdeményezésekről is kérdezték.
Szijjártó Péter elmondta, hogy az ügy csak az érintett két fél tárgyalásával oldható meg, ezért az nem minősül „uniós kérdésnek”. Ezt az EU-s képviselők tanácskozásán is jelezték:
a magyar kormány nem tartja szükségesnek egy Grönlanddal kapcsolatos közös uniós nyilatkozat kiadását.
A Gázai béketanács amerikai elnöki meghívásával kapcsolatban a magyar miniszter jelezte, hogy köszönetüket fejezték ki a meghívásért, készek a közös munkára, és már megkezdték a csatlakozással kapcsolatos belső jogi előkészületeket.
Donald Trump vasárnap hívta meg Orbán Viktort a tanácsba, amelyben a világ számos vezetője is részt vesz, köztük Vlagyimir Putyin, Sir Tony Blair volt brit miniszterelnök, valamint Recep Tayyip Erdogan török elnök is.
