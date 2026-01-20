Kiderült az igazság: Trump személyesen védi Magyarországot Brüsszel dühével szemben – itt az 5 bizonyíték

„Egy éve, 2025. január 20-án tette le második elnöki esküjét Donald Trump, amivel nem csak a világ lépett új időszámításba, de a magyar-amerikai kapcsolatrendszer is új aranykorba, melynek alapja, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között alapvető elvi és világdinamika-értelmezési kérdésekben összhang van” – írja az Alapjogokért Központ friss elemzésében, melyben öt szempontból mutatják meg, „hogy Trump és Orbán Viktor szövetsége történelmi súlyú stratégiai előnyt nyújt hazánknak – s melynek legértékesebb kifutása, hogy

Magyarország a vesztes 20. után a 21. század második negyedszázadában a győztesek oldalára kerülhet.”

Mint írják, „Donald Trump visszatérésének első éve olyan döntéseket és folyamatokat indított el, amelyek nem csupán az Egyesült Államok belpolitikáját, hanem az európai és globális erőviszonyokat is átrajzolják. Mindez természetesen Magyarország mozgásterét is közvetlenül érinti. Hazai szemmel a legfontosabb fejlemény a Trump–Orbán korszak intézményesülése. A november 7-i washingtoni találkozóval a magyar–amerikai kapcsolat lezárt egy konfliktusokkal terhelt időszakot, és új stratégiai alapokra került. A személyes politikai bizalom védelmi, energetikai, pénzügyi és kereskedelmi együttműködésben testesül meg, amely bővíti hazánk szuverenitását és regionális súlyát. Ugyanakkor fel kell készülni a brüsszeli ellenreakciókra. A szoros transzatlanti együttműködés növelheti a Magyarországgal szembeni politikai nyomásgyakorlást.”