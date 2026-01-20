Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
brüsszel egyesült államok donald trump orbán viktor

Kiderült az igazság: Trump személyesen védi Magyarországot Brüsszel dühével szemben – itt az 5 bizonyíték

2026. január 20. 09:40

Szakértők figyelmeztetnek a második Trump kormány első éve alapján, új világrend születik, és Magyarország a közepén van.

2026. január 20. 09:40
null

„Egy éve, 2025. január 20-án tette le második elnöki esküjét Donald Trump, amivel nem csak a világ lépett új időszámításba, de a magyar-amerikai kapcsolatrendszer is új aranykorba, melynek alapja, hogy az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között alapvető elvi és világdinamika-értelmezési kérdésekben összhang van” – írja az Alapjogokért Központ friss elemzésében, melyben öt szempontból mutatják meg, „hogy Trump és Orbán Viktor szövetsége történelmi súlyú stratégiai előnyt nyújt hazánknak – s melynek legértékesebb kifutása, hogy 

Magyarország a vesztes 20. után a 21. század második negyedszázadában a győztesek oldalára kerülhet.”

Mint írják, „Donald Trump visszatérésének első éve olyan döntéseket és folyamatokat indított el, amelyek nem csupán az Egyesült Államok belpolitikáját, hanem az európai és globális erőviszonyokat is átrajzolják. Mindez természetesen Magyarország mozgásterét is közvetlenül érinti. Hazai szemmel a legfontosabb fejlemény a Trump–Orbán korszak intézményesülése. A november 7-i washingtoni találkozóval a magyar–amerikai kapcsolat lezárt egy konfliktusokkal terhelt időszakot, és új stratégiai alapokra került. A személyes politikai bizalom védelmi, energetikai, pénzügyi és kereskedelmi együttműködésben testesül meg, amely bővíti hazánk szuverenitását és regionális súlyát. Ugyanakkor fel kell készülni a brüsszeli ellenreakciókra. A szoros transzatlanti együttműködés növelheti a Magyarországgal szembeni politikai nyomásgyakorlást.”

Az Alapjogokért Központ öt – magyar szempontból kiemelkedő jelentőségű – elnöki lépést vizsgált meg:

  • „Trump–Orbán korszak, stratégiai partnerség: a kétoldalú viszony új szakaszba lépett: a védelmi együttműködés mélyül, az energiabiztonság diverzifikációja erősíti a geopolitikai autonómiát, a pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok pedig történelmi csúcson vannak. Donald Trump határozottan kiállt hazánk mellett, ami egyszerre értelmezhető diplomáciai, politikai és pénzügyi védőpajzsként. Mindez kézzelfogható szuverenitási többletet hoz, ugyanakkor Magyarország ezáltal könnyen a brüsszeli hatalmi gépezet célkeresztjében találhatja magát.
  • Békefolyamat: Washington az ukrajnai proxyháború lezárását és saját tehermentesítését célozza, ami összhangban áll a magyar érdekekkel. A béke esélyének növekedésével azonban nő az eszkaláció veszélye is, különösen az európai »hajlandók koalíciója« részéről. A rendezés potenciális metszéspontja – Ukrajna uniós tagsága – hazánk számára elfogadhatatlan, mert az európai projekt és a magyar tagság előnyeinek felszámolásával fenyeget.
  • Washington vs. Brüsszel, világnézeti szakítás: az amerikai stratégiai gondolkodás a brüsszeli liberális technokráciát ideológiai és belpolitikai kockázatként kezeli. Ez erősíti Magyarország alkupozícióját, de egyben előrevetíti a brüsszeli politikai és jogi nyomásgyakorlás fokozódását, beleértve a belpolitikai beavatkozási kísérletek kockázatát is.
  • Határvédelem, a végrehajtás kora: Trump migrációs fordulata a szuverén állam végrehajtó képességére épít, és nemzetközi legitimációt ad az igen hasonló magyar modellnek. A jogi keretek közötti szigorú fellépés azt üzeni Európának, hogy az illegális migráció megállítható, ha a politikai akarat intézményi következetességgel párosul.
  • A »woke« visszaszorítása és az ideológiai nyomás áthelyeződése: a posztmodern liberális propaganda leépítése és a külföldi ideológiaexport csatornáinak felszámolása csökkenti a Magyarországgal szembeni amerikai forrású nyomásgyakorlást. Ugyanakkor a progresszív hálózatok súlypontja Brüsszelbe tolódik, ami tovább erősíti a kormány elleni uniós támadások intenzitását.”

Az Alapjogokért Központ szerint, 

veszélyes és indokolatlan kísérletezéssel érne fel, ha a Brüsszel által támogatott erő kerülne hatalomra az áprilisi választások után.

Mint fogalmaznak: „Az elmúlt fél évezredben egyedülálló módon hazánk ezúttal két lábbal áll a történelem győztes oldalán. Végzetes hiba lenne ezt az esélyt elherdálni, amerikai mondással élve: »kiragadni a vereséget a győzelem karmaiból«.”

Nyitókép: Oliver Contreras / AFP
 

 

Gubbio
•••
2026. január 21. 11:47 Szerkesztve
Jó lenne ebből úgy kikerülni, hogy Trump - "ajándékként" - segít Trianon revizionálásában. Neki Putyinnal és Xivel semmi nem lehetetlen. Hajrá!
nempolitizalok-0
•••
2026. január 20. 16:22 Szerkesztve
arpadan 2026. január 20. 16:20 Mi köze van Trumpnak ahhoz, hogy a rohadék EU nem akar hozzájárulni a schengeni határokat ( szerződéses kötelezettségünk ! ) védő kerítéshez?....." Kurvára mindegy. Nekünk nagyon is jól jön az euroballibsi csürhe ellen. Mi pedig (ugyan semmi közünk hozzá), nagyon frankón megbontjuk az EU egységet Grönland ügyében. Hálából kiállva Trump mellett. legalábbis remélem:))
arpadan
2026. január 20. 16:20
Mi köze van Trumpnak ahhoz, hogy a rohadék EU nem akar hozzájárulni a schengeni határokat ( szerződéses kötelezettségünk ! ) védő kerítéshez? Mi köze van Trumpnak ahhoz, hogy a rohadék EU eleddig példátlan módon, törvénytelenül és jogtipró módon kiszabta ezt a büntetést? Aztán miért is? Emlékszünk a zárt meg nyílt kérdéskörre? Mi köze van Trumpnak ahhoz, hogy a rohadék EU ideológiai alapon kizárta a magyar diákokat az Erasmus-ból ? Mi köze van Trumpnak ahhoz, hogy a rohadék EU ideológiai alapon kizárta a magyar egyetemeket a Horizon-ból? Mi köze van Trumpnak ahhoz, hogy az EU a szerződéseket figyelmen kívül hagyva ( európai értékek meg jogállamiság meg blablabla alapon ) beleugat a magyar gyermeknevelésbe? Amúgy, ha valaki nem emlékszik, boldog emlékezetű Didier Reynders elvtárs már évekkel ezelőtt megmondta, hogy amíg nem töröljük el a gyermekvédelmi törvényt, egy megveszekedett centet sem kapunk ( abból ami amúgy MINDENFÉLE FELTÉTEL NÉLKÜL JÁR!!! )?
csapláros
2026. január 20. 12:19
Nasi12 2026. január 20. 10:54 ..."Konkrétabban, Trump elintézte, hogy: -a mo-on gyártott német autók vámmentesen"... A faszt. Konkrétabban: Az Eu ma a III. Német Birodalom reinkarnációja, mint LIBERÁLNÁCI birodalom háborúzik a náci ukránokkal szövetségben. Diktatúráját, Mo-nak a rendszerváltástól történő FOSZTOGATÁSÁT, gyarmatként történő kezelését 2010 óta törekszik folytatni. Ehhez 8 éven át kapta meg az Obama és a Bidé liberálnáci USA kormányok támogatását, ide helyezett helytartókkal, és még napjainkban is a hazai ballibbant nemzetáruló csürhével szövetkezve szalad a pénze után, amelyet a 2010-től történt kormánybuktatásokba invesztált. - a német autók helyett vannak KÍNAI AUTÓK, és akkumulátorok mindenkinek - a határkerítés és az 1 milka naponta az ára, hogy REND és BIZTONSÁG van - Pannonia és Stipendium Peregrinum program plusz a multik helybe hozott K+F intézetek - Eus forrás visszatartás ? Diverzifikáció, kapcsolódás a Távol-K világgazdasági és pénzügyi központokhoz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!