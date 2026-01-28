Ketyegő bombáról, majd megbékélésről beszélt a kormánypárti politikusokat f*szfejező Caramel

„Ezek a f*szfejek, a kib*szott Oxfordon...” – saját koncertje után kelt ki magából az énekes, jött is a válasz
Molnár Ferenc „Caramel” egy egészen új arcát mutatta be a nagyérdeműnek.
Az énekes maga is elismerte, ha nem most mondta volna Lázár János, amit mondott, az emberek elmentek volna mellette, viszont szerinte most feszült a helyzet.
Felháborítónak, sértőnek és gyomorforgatónak tartja Molnár Ferenc Caramel Lázár János miniszter szavait, amelyben a magyar cigányságot rejtett tartaléknak nevezte. Az énekes a Partizán műsorában beszélt erről, mint fogalmazott: „a miniszter a teljes magyar cigányságot egy szaros wc-vel helyezte egy kontextusba”.
Caramel maga is elismerte, ha nem most mondta volna Lázár János, amit mondott, az emberek elmentek volna mellette, viszont szerinte most feszült a helyzet,
ketyeg egy bomba visszafelé és fogynak a másodpercek a kijelzőn
– tette hozzá, majd amikor a műsorvezető rákérdezett, hogy a jelenlegi helyzetet akkor tényleg egy ketyegő bomba hasonlatával írná-e le leginkább, akkor gyorsan kihátrált ebből a gondolatmenetből. Hozzátette: ő csak április 12-re értette ezt a detonációt.
Gyorsan vissza is tért Lázár szavaira, ami szerinte rendkívül sértők voltak és helytelenek és szerinte nem kellene ennyire megosztani a társadalmat, sokkal inkább megbékélésre lenne szükség az országban. Mondta mindezt az az énekes, aki tavaly a színpadon, tömegek előtt szidta a kormánypárti politikusokat, annak ellenére, hogy korábban még előszeretettel mutatkozott fideszes rendezvényeken. Konkrétan azt mondta, hogy
ezek a f*szfejek, a kib*szott Oxfordon annyit tanultak meg, hogy hogyan kell megosztani az embereket.
Caramel teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy Lázár azóta már bocsánatot kért, sőt, azt is, hogy nem minden roma származású ember sértődött meg ezeken a kijelentéseken.
Forgács István szerint a magyar cigányok „hétköznapi, igazán fontos dolgokkal foglalkoznak, nem azzal, hogy Lázár mondatait hogyan próbálják elmagyarázni nekik”.
Ugyanakkor azt is bevallotta, hogy a tárcavezető szavainak egy részével egyetért: mégpedig a rejtett tartalékokra vonatkozó mondatokkal.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI