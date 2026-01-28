Ketyegő bombáról, majd megbékélésről beszélt a kormánypárti politikusokat f*szfejező Caramel

Felháborítónak, sértőnek és gyomorforgatónak tartja Molnár Ferenc Caramel Lázár János miniszter szavait, amelyben a magyar cigányságot rejtett tartaléknak nevezte. Az énekes a Partizán műsorában beszélt erről, mint fogalmazott: „a miniszter a teljes magyar cigányságot egy szaros wc-vel helyezte egy kontextusba”.

Caramel maga is elismerte, ha nem most mondta volna Lázár János, amit mondott, az emberek elmentek volna mellette, viszont szerinte most feszült a helyzet,