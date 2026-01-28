Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Rendkívüli!

Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
lázár jános caramel oxford partizán

Ketyegő bombáról, majd megbékélésről beszélt a kormánypárti politikusokat f*szfejező Caramel

2026. január 28. 10:21

Az énekes maga is elismerte, ha nem most mondta volna Lázár János, amit mondott, az emberek elmentek volna mellette, viszont szerinte most feszült a helyzet.

2026. január 28. 10:21
null

Felháborítónak, sértőnek és gyomorforgatónak tartja Molnár Ferenc Caramel Lázár János miniszter szavait, amelyben a magyar cigányságot rejtett tartaléknak nevezte. Az énekes a Partizán műsorában beszélt erről, mint fogalmazott: „a miniszter a teljes magyar cigányságot egy szaros wc-vel helyezte egy kontextusba”.

Caramel maga is elismerte, ha nem most mondta volna Lázár János, amit mondott, az emberek elmentek volna mellette, viszont szerinte most feszült a helyzet, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

ketyeg egy bomba visszafelé és fogynak a másodpercek a kijelzőn

– tette hozzá, majd amikor a műsorvezető rákérdezett, hogy a jelenlegi helyzetet akkor tényleg egy ketyegő bomba hasonlatával írná-e le leginkább, akkor gyorsan kihátrált ebből a gondolatmenetből. Hozzátette: ő csak április 12-re értette ezt a detonációt. 

Gyorsan vissza is tért Lázár szavaira, ami szerinte rendkívül sértők voltak és helytelenek és szerinte nem kellene ennyire megosztani a társadalmat, sokkal inkább megbékélésre lenne szükség az országban. Mondta mindezt az az énekes, aki tavaly a színpadon, tömegek előtt szidta a kormánypárti politikusokat, annak ellenére, hogy korábban még előszeretettel mutatkozott fideszes rendezvényeken. Konkrétan azt mondta, hogy 

Ezt is ajánljuk a témában

ezek a f*szfejek, a kib*szott Oxfordon annyit tanultak meg, hogy hogyan kell megosztani az embereket.

Caramel teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy Lázár azóta már bocsánatot kért, sőt, azt is, hogy nem minden roma származású ember sértődött meg ezeken a kijelentéseken. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanakkor azt is bevallotta, hogy a tárcavezető szavainak egy részével egyetért: mégpedig a rejtett tartalékokra vonatkozó mondatokkal. 

Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
machet
2026. január 28. 12:00
Azért ez a cirkusz jelzés értékű is.Lézer egy bizonyos szinten túl alkalmatlan.Nincs kellő politikai érzéke,előrelátása,tehetsége.Mindig az egója az első.Nyugodtan elmehetne abba a bizonyos porcelán boltba.Orbánnak kell ezt is elsikálni.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. január 28. 11:55
Azért azzal együtt a szavazók 99%-át az ugyanúgy nem érdekli, mint az, hogy a cigány celebeknek mi a véleménye. Lázárnak SAJNOS igaza van, ezek a celebek pedig gondolom direkt, súlyosan félreértik. Lázár ugyanis arra célzott, hogy a cigányok iskolázatlanok és ez sok cigány celebre is igaz. Annyi, hogy ők nyilván nem kényszerülnének WC pucolásra. E helyett a Lázározás helyett inkább a cigányokat biztatnák arra, hogy tanuljanak, bár benne van a zsákban, hogy a tanult cigányok ezeket a cigány celebeket már nem hallgatnák, néznék.
Válasz erre
0
0
Héja
2026. január 28. 11:34
Majnka-szerű cigó antizenész.
Válasz erre
0
0
The Loner
•••
2026. január 28. 11:31 Szerkesztve
Caramel ! Szerettünk, tiszteltünk, becsültünk, te meg belénk rúgtál, leköptél, és gondolkodás nélkül elárultál minket. Nem mi változtunk. Csak kiderült, ki vagy. Egy 💩 ember .
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!