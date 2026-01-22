Ft
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajnáért Grönlandot? – Kiszelly Zoltán elemzése a Kontextuson (VIDEÓ)

2026. január 22. 12:07

A Jólértesült Optimista podcastsorozatában Kiszelly Zoltán – szokásához híven – elemezte az aktuális ukrajnai háborús helyzetet, beszélt Donald Trump Béketanácsáról, Grönland „megszerzésének” okairól, és arról is, hogy hivatalosan elindult a Fidesz kampánya.

2026. január 22. 12:07
Mandiner
Mandiner

Befagytak a frontvonalak Ukrajnában – számolt be az aktuális háborús helyzetről podcastjában Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója beszélt a hadikölcsönökről és Ukrajna Brüsszel általi finanszírozásáról, valamint arról a 800 milliárd dollárról is, amit Kijev „kér” a nyugati országoktól. 

Kiemelte: 

az EU-nak már most nehézséget okoz Ukrajna finanszírozása.

Kiszelly Zoltán kitért annak elemzésére is, hogy miért nem működnek az Oroszország elleni nyugati szankciók.

A Jólértesült Optimista nézői a műsorból megtudhatják többek közt azt is, hogy

  • mi az a „botlódrót-elmélet”
  • mi jellemzi ma Donald Trump külpolitikáját
  • és hogy „ellen-ENSZ-nek” tekinthető-e az elnök által létrehozott Béketanács, melynek alapító tagja lett Magyarország is.

A teljes műsor a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

 

