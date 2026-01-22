Ukrajnáért Grönlandot? – Kiszelly Zoltán elemzése a Kontextuson (VIDEÓ)

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
A Jólértesült Optimista podcastsorozatában Kiszelly Zoltán – szokásához híven – elemezte az aktuális ukrajnai háborús helyzetet, beszélt Donald Trump Béketanácsáról, Grönland „megszerzésének” okairól, és arról is, hogy hivatalosan elindult a Fidesz kampánya.
Befagytak a frontvonalak Ukrajnában – számolt be az aktuális háborús helyzetről podcastjában Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója beszélt a hadikölcsönökről és Ukrajna Brüsszel általi finanszírozásáról, valamint arról a 800 milliárd dollárról is, amit Kijev „kér” a nyugati országoktól.
Kiemelte:
az EU-nak már most nehézséget okoz Ukrajna finanszírozása.
Kiszelly Zoltán kitért annak elemzésére is, hogy miért nem működnek az Oroszország elleni nyugati szankciók.
A Jólértesült Optimista nézői a műsorból megtudhatják többek közt azt is, hogy
A teljes műsor a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy az alábbiakban megtekinthető:
Nyitókép: Mandiner