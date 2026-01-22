Ukrajnáért Grönlandot? – Kiszelly Zoltán elemzése a Kontextuson (VIDEÓ)

Befagytak a frontvonalak Ukrajnában – számolt be az aktuális háborús helyzetről podcastjában Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzési igazgatója beszélt a hadikölcsönökről és Ukrajna Brüsszel általi finanszírozásáról, valamint arról a 800 milliárd dollárról is, amit Kijev „kér” a nyugati országoktól.

Kiemelte: