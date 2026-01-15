Ft
01. 15.
csütörtök
varga judit hajdú péter lentulai krisztián hotel lentulai orbán viktor

Ha lemaradt róla, érdemes pótolni: Hajdú Péter a Hotel Lentulaiban

2026. január 15. 10:03

Érdemes visszanézni a Hotel Lentulai egyik legemlékezetesebb adását, amelynek vendége Hajdú Péter volt. A beszélgetés nemcsak egy médiaszereplő pályájáról szól, hanem arról is, hogyan változott meg a közélet, a politikai vita és maga a nyilvánosság az elmúlt évtizedekben.

2026. január 15. 10:03
null

Az adásban szó esik Orbán Viktor személyes politikai erejéről, a Varga Judittal készült interjú utóéletéről, a közéleti megosztottság természetéről, valamint arról, miért tartja Hajdú veszélyesnek a tapasztalat nélküli messiásvárást. 

Lentulai Krisztián vendége nyíltan beszél újságírói dilemmákról, etikai határokról és arról is, hol húzódik a választóvonal a bulvár és a közélet között. A végére pedig a Hotel Lentulai jól ismert könnyedebb elemei is előkerülnek.

A teljes beszélgetés elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján – ha eddig kimaradt, most érdemes bepótolni!

