Ha lemaradt róla, érdemes pótolni: Hajdú Péter a Hotel Lentulaiban

Az adásban szó esik Orbán Viktor személyes politikai erejéről, a Varga Judittal készült interjú utóéletéről, a közéleti megosztottság természetéről, valamint arról, miért tartja Hajdú veszélyesnek a tapasztalat nélküli messiásvárást.

Lentulai Krisztián vendége nyíltan beszél újságírói dilemmákról, etikai határokról és arról is, hol húzódik a választóvonal a bulvár és a közélet között. A végére pedig a Hotel Lentulai jól ismert könnyedebb elemei is előkerülnek.

