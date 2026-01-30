Pániktakarítás kezdődött a baloldalon: Magyar Péterék komoly bajban vannak
A Tisza Párt mögötti erők felpörgették a baloldali térfél „letisztítását”.
A krumplival hadonászás meg a narancsbuktázás még szódával elment, de ez a mostani kapálózás a DK hátán már egyszerűen csak végtelenül szomorú.
„Kedves Jakab Péter!
Őszintén szólva nem akartam megszólalni, mert úgy éreztem, a politikai szédelgésed önmagáért beszél, és felesleges minden kommentár. De látva, hogy feltett szándékod tovább égetni magad ország-világ előtt, engedj meg nekem a személyes ismerettségünk okán egy jótanácsot.
Fejezd be ezt, kérlek.
Elsősorban a saját méltóságod érdekében – bár tény, hogy nagy szívességet tennél nekünk is, ha megkímélnél ettől a folyamatos szekunder szégyentől. Ha esetleg nem tűnt volna fel, Péter: az egész ország rajtad nevet. Nem veled. Rajtad. A krumplival hadonászás meg a narancsbuktázás még szódával elment, de ez a mostani kapálózás a DK hátán már egyszerűen csak végtelenül szomorú.
Ráadásul összevissza beszélsz, és kezdesz végleg belegabalyodni a saját vetítésedbe. Pár napja még azt írtad, hogy Miskolcon még a Tisza-szavazók is téged támogatnak, és ők kérnek, hogy indulj. Tegnap meg már arról panaszkodtál, hogy a tiszások és a fideszesek összefogva gyaláznak téged. Most akkor melyik az igaz?”
Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt mögötti erők felpörgették a baloldali térfél „letisztítását”.