Elsősorban a saját méltóságod érdekében – bár tény, hogy nagy szívességet tennél nekünk is, ha megkímélnél ettől a folyamatos szekunder szégyentől. Ha esetleg nem tűnt volna fel, Péter: az egész ország rajtad nevet. Nem veled. Rajtad. A krumplival hadonászás meg a narancsbuktázás még szódával elment, de ez a mostani kapálózás a DK hátán már egyszerűen csak végtelenül szomorú.

Ráadásul összevissza beszélsz, és kezdesz végleg belegabalyodni a saját vetítésedbe. Pár napja még azt írtad, hogy Miskolcon még a Tisza-szavazók is téged támogatnak, és ők kérnek, hogy indulj. Tegnap meg már arról panaszkodtál, hogy a tiszások és a fideszesek összefogva gyaláznak téged. Most akkor melyik az igaz?”

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala