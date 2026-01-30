Ft
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ha esetleg nem tűnt volna fel, Péter: az egész ország rajtad nevet

Ha esetleg nem tűnt volna fel, Péter: az egész ország rajtad nevet

2026. január 30. 16:51

A krumplival hadonászás meg a narancsbuktázás még szódával elment, de ez a mostani kapálózás a DK hátán már egyszerűen csak végtelenül szomorú.

2026. január 30. 16:51
null
Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
Facebook

„Kedves Jakab Péter!

Őszintén szólva nem akartam megszólalni, mert úgy éreztem, a politikai szédelgésed önmagáért beszél, és felesleges minden kommentár. De látva, hogy feltett szándékod tovább égetni magad ország-világ előtt, engedj meg nekem a személyes ismerettségünk okán egy jótanácsot. 
Fejezd be ezt, kérlek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv

Ez Magyar Péter végzetes hibája, Zelenszkij beszáll a kampányba – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Elsősorban a saját méltóságod érdekében – bár tény, hogy nagy szívességet tennél nekünk is, ha megkímélnél ettől a folyamatos szekunder szégyentől. Ha esetleg nem tűnt volna fel, Péter: az egész ország rajtad nevet. Nem veled. Rajtad. A krumplival hadonászás meg a narancsbuktázás még szódával elment, de ez a mostani kapálózás a DK hátán már egyszerűen csak végtelenül szomorú.

Ráadásul összevissza beszélsz, és kezdesz végleg belegabalyodni a saját vetítésedbe. Pár napja még azt írtad, hogy Miskolcon még a Tisza-szavazók is téged támogatnak, és ők kérnek, hogy indulj. Tegnap meg már arról panaszkodtál, hogy a tiszások és a fideszesek összefogva gyaláznak téged. Most akkor melyik az igaz?”

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala

Obsitos Technikus
2026. január 30. 18:00
Nem, Gyökérke, rajtad röhög mindenki...
westend
2026. január 30. 17:56
"az egész ország rajtad nevet. Nem veled. Rajtad" - na végre, fegyőr leninfiú elvtárs megírta az önéletrajzát.
Syr Wullam
2026. január 30. 17:51
Jó a buli, jók a programok, csak sok köcsög van. ☕️☕️☕️
pollip
2026. január 30. 17:49
Fegyőr elektromos roller és és napelemes atomerőműves nemtudomka ne szóljon egy szót sem! A Momentum megszüntetésében jelentős szerepe van, gondolom, a demokrácia jegyében nem indulnak a választáson! Rövid életű kis momentum.
