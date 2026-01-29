„Ha a NATO és Oroszország összecsap, az a harmadik világháború” – Szijjártó Péter a Vekkerben

A Vekker legújabb adásának vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A beszélgetés az európai döntéshozatal irányainak és következményeinek áttekintésével indult, majd az Európai Unió jelenlegi állapotától jutott el egészen a globális kockázatokig.

A miniszter részletezte, hogyan vált az Európai Unió az elmúlt években egyre inkább ideológiai és háborús logika mentén működő térré, miközben az árát az európai gazdaság és a hétköznapi emberek fizetik meg. Szóba került az ellátásbiztonság kérdése, a szankciós politika hatása, valamint az is, hogy a brüsszeli hibás lépések folyamata hogyan vezetett az Unió versenyképességének megszűnéséhez.