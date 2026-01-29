„Ha a NATO és Oroszország összecsap, az a harmadik világháború” – Szijjártó Péter a Vekkerben

Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
Brüsszelben ma nem a béke, hanem a háborús fanatizmus diktál – és Európa fizeti meg az árát. Szankciók, ellátási válság, elmosott vörös vonalak: a kontinens olyan irányba halad, ahol a következő lépés már nem politikai döntés lesz.
A Vekker legújabb adásának vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A beszélgetés az európai döntéshozatal irányainak és következményeinek áttekintésével indult, majd az Európai Unió jelenlegi állapotától jutott el egészen a globális kockázatokig.
A miniszter részletezte, hogyan vált az Európai Unió az elmúlt években egyre inkább ideológiai és háborús logika mentén működő térré, miközben az árát az európai gazdaság és a hétköznapi emberek fizetik meg. Szóba került az ellátásbiztonság kérdése, a szankciós politika hatása, valamint az is, hogy a brüsszeli hibás lépések folyamata hogyan vezetett az Unió versenyképességének megszűnéséhez.
„A szankciók sokkal többet ártottak Európának, mint Oroszországnak”
– fogalmazott.
Fókuszba került az orosz–ukrán háború és annak katonai kiterjedésének kockázata.
Szijjártó Péter véleménye szerint ez a realitás egy olyan folyamat következménye, amelyet Brüsszelben mára egyfajta háborús pszichózis határoz meg. Ebben a gondolkodásban a józan mérlegelést felváltotta az eszkaláció logikája, a konfliktus lezárása helyett pedig annak fenntartása vált elsődleges céllá. A vörös vonalak folyamatos elmosása, valamint az atomhatalmak egyre aktívabb szerepvállalása olyan pályára állítja Európát, ahol a konfliktus kiszélesedése már nem elméleti lehetőség, hanem valós kockázat.
„Ha ma a NATO és Oroszország összecsap, az nem lehet más, mint a harmadik világháború.”
-fogalmazott.
A külpolitikai küzdelmek mögött kirajzolódik a diplomácia mai világa is. Szijjártó Péter szerint napjainkban ebben a közegben jelentős szerepet kap a tapasztalat, a rutin és az a fajta navigáció, amely viharos időben különösen felértékelődik.
Felmerül a kérdés: mit jelent ma a biztonság egy olyan kontinensen, ahol a vörös vonalak egyre inkább elhalványulnak?