magyar péter fidesz Deák Dániel választás orbán viktor

Gyorselemzés 5 pontban

Gyorselemzés 5 pontban

2026. január 13. 13:45

A Tisza még mindig reagáló pozícióban van.

2026. január 13. 13:45
választás
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Most már hivatalos, április 12-én, tehát 89 nap múlva lesz a parlamenti választás Magyarországon. Gyorselemzés 5 pontban:

1. MAGABIZTOSSÁGOT MUTAT: Előzetesen a baloldali sajtóban olyan értelmezések is megjelentek, miszerint a Fidesznek az lenne az érdeke, hogy májusban legyen a választás, ha pedig a lehető legkorábbi időpontra tűzik ki a voksolás időpontját, akkor az azt üzeni, hogy a Fidesz magabiztos és a belső felméréseik is az előnyüket mutatják. Ha elfogadjuk ezt az értelmezést, akkor az április 12-i dátum azt jelzi, hogy a kormányoldal valóban magabiztos és győzelemre készül.

2. A FIDESZ ELŐNYBŐL FUT NEKI A KAMPÁNYNAK: A 2022-ben a legpontosabbnak minősülő Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, de a Nézőpont Intézet januári felmérése alapján is befagytak az erőviszonyok,

 a Fidesz stabilan tartja az előnyét.

3. INDUL A MOZGÓSÍTÁS: A választáson ugyanakkor nem a szimpátia meg a kutatások számítanak, hanem a leadott szavazatok, így a mozgósításnak kiemelt szerepe van az elkövetkezendő hetekben. Ennek megfelelően a kormányoldal lényegében már berúgta a politikai szezont és elkezdte a mozgósítást, erről szólt a szombati Fidesz kongresszus is. A kongresszuson a kormánypártok bemutatták a 106 egyéni jelöltjüket, emellett a fő üzeneteiket és a kampányszlogenjüket, ami így szól: „Fidesz, a biztos választás!”, amivel az egyik fő üzenetük, hogy kizárólag a Fidesz garantálja Magyarország kimaradását a háborúból!

4. MAGYAR PÉTER CSAK REAGÁL: Magyar Péter már napok óta a Fidesz kongresszusával és kampányszlogenjével van elfoglalva, ami stratégiai hiba, az ellenzék vezetője lényegében ingyen reklámozza a Fidesz fő üzenetét. Miután a kormányoldal szlogenje ismert lett, innentől kezdve a feladat a mögöttes üzenet erősítése: 

Orbán Viktor biztos és kiszámítható pont a bizonytalan világban, míg Magyar Péter kapcsán csak egy biztos, hogy a brüsszeli álláspontot képviseli.

Összességében megfigyelhető, hogy a Tisza még mindig reagáló pozícióban van, miközben a Fidesz kezdeményező szerepben maradt. 

5. MAGYAR PÉTER VERESÉGRE KÉSZÜL: Magyar Péter érezhetően kapkod és pánikban van a hátrányát jelző kutatások miatt, emiatt már előre elkezdte magyarázni a vereségét. Erről szól, hogy alkotmányos puccsról, berepülő drónokról és önmerényletről beszél, ezzel próbálja meg előkészíteni azt a narratívát, hogy csak csalással nyeri meg a választást a Fidesz. Ugyanezt a próbálkozást láttuk a 2022-es választás előtt is Márki-Zay Pétertől.”

Illusztráció: Róka László/MTI

 

Illusztráció: Róka László/MTI

