4. MAGYAR PÉTER CSAK REAGÁL: Magyar Péter már napok óta a Fidesz kongresszusával és kampányszlogenjével van elfoglalva, ami stratégiai hiba, az ellenzék vezetője lényegében ingyen reklámozza a Fidesz fő üzenetét. Miután a kormányoldal szlogenje ismert lett, innentől kezdve a feladat a mögöttes üzenet erősítése:

Orbán Viktor biztos és kiszámítható pont a bizonytalan világban, míg Magyar Péter kapcsán csak egy biztos, hogy a brüsszeli álláspontot képviseli.

Összességében megfigyelhető, hogy a Tisza még mindig reagáló pozícióban van, miközben a Fidesz kezdeményező szerepben maradt.