Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt szabó tímea magyar péter hatalom orbán viktor

Futótűzként terjed a neten Szabó Tímea legújabb agymenése, Magyar Pétertől puszi jár érte

2026. január 17. 07:35

Ezek tényleg hülyének néznek mindenkit.

2026. január 17. 07:35
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A rettegés szülte Szabó Tímea legújabb agymenését, olvassák: »Orbán Viktor biztos, hogy megpróbálja elcsalni a választást. Ehhez külső segítséget is fog kapni Putyintól, és többek között akár megrendezett, kamu támadásokat is be fognak vetni azért, hogy bizonytalanságot és félelmet generálva megtartsák a hatalmat.«

Persze, persze. Orbán vagy csal, vagy nem adja át a hatalmat. Ez a régi lemez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Sok zöldséget összehordott már Szabó, ezért a mostani megszólalásán nem is lepődünk meg. Azonban annyi újdonságot azért tartalmazott a mikroszkóp alatt sem látszó népszerűséggel rendelkező párt prominensének megszólalása, hogy szolgai módon Magyar Pétert próbálta meg utánozni, nem tartalmazott semmi önálló gondolatot.

Elhiszem, hogy nagy a pánik most azon a térfélen, de azért ilyen szervilis módon, papagájként lemásolni a Tisza Párt elnökének a hülyeségét, több mint szánalmas.

Szabó Tímea ezzel a mostani megszólalásával elveszítette a még meglévő szavazóit is.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Máthé Zoltán/MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blf2
2026. január 17. 09:37
még ha így is lenne,nem fogsz tudni semmit tenni ellene csak megdögölhetsz minél gyorsabban
Válasz erre
0
0
haxima
2026. január 17. 09:37
Kabul csoffadt rózsaja :D Valaki basszon már egy nagyot arra a piros gombra ott középen, az a vészlelító
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
2026. január 17. 09:36
"Ehhez külső segítséget is fog kapni Putyintól – Mivelhogy, legalábbis úgy tartják (by MTI): "minden módon kedvében jár" – ergo kötik az ebet a karóhoz) pbs.twimg.com/media/F8rNjtPW4AADuHI?format=jpg&name=900x900
Válasz erre
0
0
cutcopy
2026. január 17. 09:30
Egyelore az ellenziki megszolalasok arrol szolnak hogy nem fogjak elfogadni a valasztasok eredmenyet kiveve ha nyernek..
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!