Von der Leyenék most is számolnak – Orbán Viktor szerint ezt tervezik Európa fővárosaiban
A magyar miniszterelnök arról írt, miért fontos a mai, miskolci háborúellenes gyűlés.
Ezek tényleg hülyének néznek mindenkit.
„A rettegés szülte Szabó Tímea legújabb agymenését, olvassák: »Orbán Viktor biztos, hogy megpróbálja elcsalni a választást. Ehhez külső segítséget is fog kapni Putyintól, és többek között akár megrendezett, kamu támadásokat is be fognak vetni azért, hogy bizonytalanságot és félelmet generálva megtartsák a hatalmat.«
Persze, persze. Orbán vagy csal, vagy nem adja át a hatalmat. Ez a régi lemez.
Sok zöldséget összehordott már Szabó, ezért a mostani megszólalásán nem is lepődünk meg. Azonban annyi újdonságot azért tartalmazott a mikroszkóp alatt sem látszó népszerűséggel rendelkező párt prominensének megszólalása, hogy szolgai módon Magyar Pétert próbálta meg utánozni, nem tartalmazott semmi önálló gondolatot.
Elhiszem, hogy nagy a pánik most azon a térfélen, de azért ilyen szervilis módon, papagájként lemásolni a Tisza Párt elnökének a hülyeségét, több mint szánalmas.
Szabó Tímea ezzel a mostani megszólalásával elveszítette a még meglévő szavazóit is.”
Fotó: Máthé Zoltán/MTI