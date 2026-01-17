„A rettegés szülte Szabó Tímea legújabb agymenését, olvassák: »Orbán Viktor biztos, hogy megpróbálja elcsalni a választást. Ehhez külső segítséget is fog kapni Putyintól, és többek között akár megrendezett, kamu támadásokat is be fognak vetni azért, hogy bizonytalanságot és félelmet generálva megtartsák a hatalmat.«

Persze, persze. Orbán vagy csal, vagy nem adja át a hatalmat. Ez a régi lemez.