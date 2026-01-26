Fordulat az időjárásban: olyan történhet kedden, amire már sokan vártak

A héten kedd tűnik az egyetlen napnak, amikor az ország jelentős részén – legalább rövid időre – kisüthet a nap – oszotta meg a Wather on Maps Facebook-oldal. A hétfőn még fölöttünk hullámzó front felhőzete levonul, és a jelenleg alatta elhelyezkedő hidegpárna ködfelhőzete is felszakadozhat a nap folyamán. Ez a folyamat azonban nagyon bizonytalan mind térben, mind időben:

a legnagyobb esély a Dunántúl keleti felén és a középső országrészben van némi napsütésre, míg az Alpokalján és a Tiszántúlon a legkisebb a valószínűsége.

Estétől a hidegpárna gyorsan visszazárul, és a magasban is újabb felhősödés kezdődik. A magasban már hétfőn is erős, helyenként viharos szél fúj, de ez enyhébb levegőt szállít, mint ami lent uralkodik. Télen a hegyekkel körülvett medencékben – mint amilyen a Kárpát-medence is – rendkívül stabilan meg tud rekedni a hideg, nyirkos levegő és a köd. Pontosan ez a helyzet most is: a felhők sebes délről északra tartó mozgása jól látható a műholdfelvételeken.