Fordulat az időjárásban: olyan történhet kedden, amire már sokan vártak

Amerika megbénult: brutális felvételeken a halálos hóvihar (VIDEÓ)
A hóvihar az Egyesült Államok csaknem teljes keleti felét érinti.
A héten némi ízelítőt kapunk a tavaszból, aztán újabb zord támadást indít a tél.
A héten kedd tűnik az egyetlen napnak, amikor az ország jelentős részén – legalább rövid időre – kisüthet a nap – oszotta meg a Wather on Maps Facebook-oldal. A hétfőn még fölöttünk hullámzó front felhőzete levonul, és a jelenleg alatta elhelyezkedő hidegpárna ködfelhőzete is felszakadozhat a nap folyamán. Ez a folyamat azonban nagyon bizonytalan mind térben, mind időben:
a legnagyobb esély a Dunántúl keleti felén és a középső országrészben van némi napsütésre, míg az Alpokalján és a Tiszántúlon a legkisebb a valószínűsége.
Estétől a hidegpárna gyorsan visszazárul, és a magasban is újabb felhősödés kezdődik. A magasban már hétfőn is erős, helyenként viharos szél fúj, de ez enyhébb levegőt szállít, mint ami lent uralkodik. Télen a hegyekkel körülvett medencékben – mint amilyen a Kárpát-medence is – rendkívül stabilan meg tud rekedni a hideg, nyirkos levegő és a köd. Pontosan ez a helyzet most is: a felhők sebes délről északra tartó mozgása jól látható a műholdfelvételeken.
Érdekesség, hogy a mostanában lehullott eső sok helyen saras lerakódást hagyott a tereptárgyakon. Ennek oka, hogy a magasban a légtömeg a Szahara felől érkezett, amit a közepesen nagy aeroszol-tartalom is jelez (az optikai vastagság-térképeken a sárgászöld árnyalatok a napfény mérsékelt szűrését, az opálos égboltot mutatják).
Az Időkép előrejelzése szerint a hét első felében érdemi változás nem várható, jelentősebb csapadék nem érkezik.
Szerdán helyenként előfordulhat kevés eső, az északi hegyekben hó vagy havas eső, néhol ónos eső is. Nagy területen ködösen indulnak a napok, sokfelé tartósan meg is maradhat a köd, ezeken a tájakon szitálás, hajnalban pedig helyenként ónos szitálás is előfordulhat. A maximum-hőmérsékletek egyre nagyobb területen haladják meg a 10 fokot.
Csütörtökön szinte kitavaszodik: a déli tájakon többfelé 10 fok felett alakul a csúcsérték, délkeleten akár a 15 fokot is megközelíthetjük, hajnalban pedig már csak elvétve érjük el a fagypontot.
A hét közepétől ismét nagyobb területen ered el az eső, de utána ismét csak elszórt, jelentéktelen csapadék várható. Az enyhébb idő még néhány napig kitart, ám a hajnali fagyok fokozatosan visszaszivárognak.
Vasárnap országszerte fagyosan indul a nap, északon lesz a legsúlyosabb a lehűlés, ott néhol -10 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.
Február elejére pedig visszatérhet a zord, télies idő: sokfelé nappal sem megyünk 0 fok fölé.
Érdemes lesz tehát kihasználni a keddi-csütörtöki időszakot, mert utána ismét a klasszikus januári-februári hangulat vár ránk.
Nyitókép forrása: MTI / Komka Péter
