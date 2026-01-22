Stabil társadalmi megegyezés vethet véget a vitáknak: folytatódhat a régóta várt Fertő tavi beruházás

A fejlesztés folytatását célzó nagyszabású társadalmi egyeztetésből erre vonatkozóan kiderül: a jelentős nemzetközi természetvédő szervezet, a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága tízpontos állásfoglalásban mondta ki, hogy

a beruházás eddigi megvalósítása nem okozott jelentős negatív hatást a terület természetvédelmi állapotában. Sőt: egyes változások pozitívan értékelhetők,

ilyen például a sekélyvizes élőhelyek létrehozása, az új ökológiai élőhelynek számító tocsogós felszínek létrejötte vagy az övcsatorna kialakítása.

Sosem látott volumenű társadalmi egyeztetés zajlott le

Barcza Attila ténykedése nyomán, a Fertő tavi fejlesztést övező problémák és viták rendezése érdekében lezajlott egy több körös, mintegy fél éven át tartó egyeztetéssorozat.

Az elmúlt hónapokban minden érintett szervezet, hivatal, önkormányzat képviselőjével személyesen beszéltem, tárgyaltam. Bejártuk a terepet számtalanszor, illetve minden egyes felmerülő észrevételt és igényt feljegyeztünk”

– idézte fel a politikus.

Mindezeket részletes írásos konzultáció követte, melyhez a térség meghatározó szervezeteit kérte fel Barcza Attila. A kiértékelés tartalmazza a Fertő tó Barátai Egyesület (a fejlesztést folyamatosan véleményező civil szervezet) által készített jelentős, 1500 fős mintán alapuló Fertő-konzultáció eredményeit is.

A lakossági és szervezeti vélemények alapján csaknem százoldalas dokumentum készült, amely részleteiben határozta meg a fejlesztés jövőbeni funkcióit, elemeit.

A helyiek – mint az a végleges dokumentációból kiderül – támogatják a megfelelő szolgáltatásokkal, medencével és minőségi vendéglátóegységekkel ellátott strandot, a sétahajóforgalom újraindítását, új hajókikötő kialakítását, megfelelő méretű parkoló kiépítését, az ökoparksétányokkal, tanösvényekkel történő kialakítását, az északi vízparti terület közösségi használatba vételét, kutyás strand kialakítását,valamint a déli kikötőnél vízisportbázis létrehozását is.

A társadalmi egyeztetés eredménye egy részletes – mondhatni, minden négyzetmétert érintő – konszenzusos, támogatói nyilatkozat lett, melynek fókuszában a fentiek állnak, vagyis az: mit szeretnének valójában az emberek, a helyiek. Ebben összegzésre kerültek a fejlesztés folytatásának fő irányvonalai is.

A konszenzust előbb véleményezte, majd – közgyűlési keretek között – megszavazta 15 térségi önkormányzat (96 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett). Sopron önkormányzata már korábban határozatot hozott. A fejlesztésben kiemelten érintett Fertőrákos önkormányzata önálló nyilatkozatot fogadott el, ebben a beruházás mielőbbi folytatását kérik – részletesen kiemelve a turizmus fellendítését célzó fejlesztési elemeket.

Vagyis a fentiek alapján kijelenthető, hogy nem csak a fejlesztés folytatására, de a konkrét funkciók megvalósítására is egységes álláspont alakult ki a térség önkormányzatai, képviselői részéről.

A legjelentősebb civil és természetvédelmi, idegenforgalmi szervezetek ugyancsak támogatták a koncepciót, kiegészítések és észrevételek megtételét követően. A Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottsága fentebb már említett állásfoglalásán kívül részletes véleményezést adott a Fertő tó Barátai Egyesület és a Nagy Tavak És Vizes Élőhelyek Szövetsége; illetve személyes szakértői egyeztetés történt a Greenpeace-szel is.

„Tulajdonképpen lefedtük a teljes társadalmat”

– foglalta össze a fejlesztés folytatásáért felelős miniszteri biztos, aki az Építési és Közlekedési Minisztérium hivatalos oldalán hozta nyilvánosságra a társadalmi egyeztetések újabb eredményét.

Többmilliárdos kormányzati forrás áll rendelkezésre a folytatáshoz

Az új koncepcióval párhuzamosan már megszületett a kormányzati döntés arról, hogy kétmilliárd forintos forrásból teljes egészében megújul a vízitelepre bevezető két és fél kilométeres útszakasz. A Fertőrákos és a vízitelep között húzódó utat kiszélesítik, kicserélik alatta lévő elavult közműveket; bővítik kerékpársávval és a horgászok számára kiépített öblökkel.

A társadalmi egyetértés tehát hosszú évek után megszületett és a kormányzati szándékkal találkozva a Fertő tavi vízitelep végre méltó módon újulhat meg

– egyedüli, de méltó versenytársaként az ausztriai Fertő tavi idegenforgalmi létesítményeknek.

