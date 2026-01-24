Ft
Magyarország fűtés energia jobboldal nyugdíj segítség Fidesz nyugdíjas Orbán Viktor

Felrobbantotta a közbeszédet Orbán legújabb húzása: ezzel az egyetlen döntéssel kétmillió magyar embernek segített

2026. január 24. 17:49

Óriási segítséget nyújtott a miniszterelnök.

2026. január 24. 17:49
null

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a Jókor.hu-nak elmondta: miközben Európában mi fizetjük a legolcsóbb energiaárakat, aközben extra terhet jelentett számukra a rendkívül hideg tél.

Murvainé Láng Róza kifejtette: fontos segítség volt eddig is számunkra, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energiaárát fizették Magyarországon. Ez nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások.

Hozzátette: a most januárban tapasztalt extrém hideg komoly mértékben megnövelte kiadásaikat:

többszöröse elfogyott a szokásos mennyiségű tűzifának, és sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz-, és áramfogyasztás is. Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna nekünk, mint a korábbi években – mondta az elnök.

Murvainé szerint a magyar kormány jó időben, fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistopot.

Ez több mint kétmillió nyugdíjast érint és óv meg

az extrém hideg okozta többletköltségektől.

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

masikhozzaszolo
•••
2026. január 24. 21:07 Szerkesztve
Nekem ezzel nincs gondom. Pontosan tudom, hogy az a kisebb ár, ami lakossági qvótán belül érvényes, az azért kevesebb, mert a piacinak nevezett annyival több, hogy abból, meg a multiadóból kijöjjön a lakossági fogysztás kedvezménye. Ezért nem lehet se a lakosságit, se a ipari árat összevetni a nemzetközi tőzsdeárral. Esetleg az orosz árral lehetne, de az meg üzleti titok. Egyébként lecsapták a honlapot, nemsiktálhatok. plust 2 m3-t fogyasztottam, mert ment a kemence is társmelegítőnek. Vegyes jellegörbe. Azt nem tudom, most aztán dugába dőlhetnek, mert az én diktálásom és a számlázás rettnetesen hektikus. Nem fogyasztok túl a qvótán, mégis betesz rá piacit, mert rollert akar venni a fiának., vagy ki tudja. Aztán meg jön valaki és fenékbe rúgja, és akkor meg kiküld a diktált fogysztásomra mínus 30 ezer forintot áfásan. Pedig még mindig benne vagyok az éves mennyiségben. Most megy a városon körbe egy-akárhány leolvasó, hogy ne diktálhassunk többet, mert a ravasz magyar most rátesz..
tapir32
2026. január 24. 20:56
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
csulak
2026. január 24. 19:20
koszonjuk szepen
patikus-3
•••
2026. január 24. 19:15 Szerkesztve
Felrobbantotta a lof@szt egy szemtelen kanca. Csak úgy nyihogott…! Helyettesítsd be: a kanca aki nyihog, Orbán Viktor. A ló a köz. A f@sza meg a beszéd. Így működik az egybites fideszes buzigyerekek logikája. De úgy, hogy közben az izgalomtol bepis@lnak.
