Felrobbantotta a közbeszédet Orbán legújabb húzása: ezzel az egyetlen döntéssel kétmillió magyar embernek segített

Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a Jókor.hu-nak elmondta: miközben Európában mi fizetjük a legolcsóbb energiaárakat, aközben extra terhet jelentett számukra a rendkívül hideg tél.

Murvainé Láng Róza kifejtette: fontos segítség volt eddig is számunkra, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energiaárát fizették Magyarországon. Ez nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások.