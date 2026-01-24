Felrobbantotta a közbeszédet Orbán legújabb húzása: ezzel az egyetlen döntéssel kétmillió magyar embernek segített

Von der Leyen erre nem számított: csak idő kérdése, és úgy fog fizetni Magyarországnak, mint a katonatiszt
Ebben már teljesen biztos Orbán Viktor.
Óriási segítséget nyújtott a miniszterelnök.
Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke a Jókor.hu-nak elmondta: miközben Európában mi fizetjük a legolcsóbb energiaárakat, aközben extra terhet jelentett számukra a rendkívül hideg tél.
Murvainé Láng Róza kifejtette: fontos segítség volt eddig is számunkra, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energiaárát fizették Magyarországon. Ez nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások.
Hozzátette: a most januárban tapasztalt extrém hideg komoly mértékben megnövelte kiadásaikat:
többszöröse elfogyott a szokásos mennyiségű tűzifának, és sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz-, és áramfogyasztás is. Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna nekünk, mint a korábbi években – mondta az elnök.
Murvainé szerint a magyar kormány jó időben, fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistopot.
Ez több mint kétmillió nyugdíjast érint és óv meg
az extrém hideg okozta többletköltségektől.
Ezt is ajánljuk a témában
Ebben már teljesen biztos Orbán Viktor.