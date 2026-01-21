Felrobbant a net: magyarul üzent a világhírű színész, elképesztő meglepetést kaptak a rajongók (VIDEÓ)

Magyarul köszöntötte a nézőket új filmje előtt a Cinema City Facebook-oldalára feltöltött videóban a Jurassic World és a Galaxis őrzői sztárja, Chris Pratt.

„Sziasztok, magyarok” – üdvözölte a hazai közönséget a világhírű színész.

Január 22-től látható a mozikban a Mesterséges kegyelem, amely azt a világot mutatja be, ahol a mesterséges intelligencia dönt életről és halálról.