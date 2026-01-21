Ft
cinema city jurassic world chris pratt mesterséges kegyelem

Felrobbant a net: magyarul üzent a világhírű színész, elképesztő meglepetést kaptak a rajongók (VIDEÓ)

2026. január 21. 11:20

Új filmje bemutatója előtt szólalt meg Chris Pratt.

2026. január 21. 11:20
null

Magyarul köszöntötte a nézőket új filmje előtt a Cinema City Facebook-oldalára feltöltött videóban a Jurassic World és a Galaxis őrzői sztárja, Chris Pratt. 

„Sziasztok, magyarok” – üdvözölte a hazai közönséget a világhírű színész.

Január 22-től látható a mozikban a Mesterséges kegyelem, amely azt a világot mutatja be, ahol a mesterséges intelligencia dönt életről és halálról.

A beköszönés és a kedvcsináló az alábbi videóban tekinthető meg:

Nyitókép: Michael Tran / AFP

 

AGab
2026. január 21. 16:00
Jogos, hogy nem sokat beszélt magyarul. De: Chris Pratt színészként is tök oké, és emberként is nagyon normális: keresztény, oknzervatív, akit már párszor próbáltak eltörölni.
jump-ing
2026. január 21. 14:49
A beköszönés és a kedvcsináló az alábbi videóban tekinthető meg: Ezt is ajánljuk a témában
Dixtroy
2026. január 21. 14:29
Kriszti szar kiejtéssel magyarkodott. Az internet meg úgy felrobbant, azóta is tágul, mint a világegyetem.
zrx8
2026. január 21. 11:56
Egy zs kategóriás fos promóvideójától, ami mellett még 50 másik nyelven felmondja ugyanazt a köszönést egy olyan színész, aki csupa olyan infantilis filmben szerepel, amelyeket felnőtt törzsközönségét még a szavazati jogától is meg kellene fosztani, "felrobbant a net" ? Mandiner, nálatok tényleg komoly munkaerő-probléma lehet.
