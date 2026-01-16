Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 16.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 16.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tankötelezettség korhatár középfokú képesítés csökkentés g7 éves

Faktum: Tankötelezettség 16 évig – mit mutatnak valójában az adatok a viták mögött?

2026. január 16. 19:08

Az oktatáspolitikai adatok alapján a tankötelezettség korhatárának csökkentése nem rontotta a középfokú képesítések megszerzésének esélyét.

2026. január 16. 19:08
null

Az oktatáspolitikai vitákban évek óta visszatérő állítás, hogy a kormány hibát követett el, amikor a tankötelezettség felső korhatárát 18 évről 16 évre csökkentette. A G7 egyik összefoglalója ennél is tovább megy, amikor azt állítja, hogy a döntés nem hozta meg a fiatalok gyorsabb munkaerőpiaci belépését ígérő eredményt, miközben a lemorzsolódás nőtt – olvasható a Transzparens Oktatásért legújabb elemzésében.

A tankötelezettség felső korhatárának csökkentéséről a magyar Országgyűlés 2011-ben döntött. A változtatás a 2011. évi CXC. törvény részeként lépett hatályba, amely átfogóan újraszabályozta a köznevelési rendszer működését. Az új szabályok szerint a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló betölti a 16. életévét. A jogalkotó ugyanakkor átmeneti rendelkezést is bevezetett, amelynek értelmében azoknál a tanulóknál, akik a törvény hatálybalépése előtt már megkezdték tanulmányaikat, továbbra is a 18 éves felső korhatár maradt érvényben. A döntés tehát nem visszamenőlegesen érintette a rendszerben lévő diákokat, hanem a később belépő évfolyamokra vonatkozott.

A korhatárcsökkentés mögött több oktatáspolitikai megfontolás húzódott meg. A kormányzati érvelés szerint a korábbi, 18 éves korhatár sok esetben csak formálisan tartotta bent a fiatalokat az oktatási rendszerben, miközben nem növelte érdemben a középfokú képesítések megszerzésének esélyét. Emellett fontos cél volt a szakképzés és a munkaerőpiac közötti átmenet rugalmasabbá tétele, különösen azok számára, akik már fiatalon szakmát szereztek vagy munkát vállaltak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A szabályozás szerint a tankötelezettség iskolába járással vagy magántanulóként is teljesíthető, és a sajátos nevelési igényű tanulók esetében akár a 23. életévig is meghosszabbítható. Lényeges elem az is, hogy a tankötelezettség 16 éves kor után megszűnik azok számára, akik már érettségit vagy államilag elismert szakképesítést szereztek, családfenntartóvá váltak vagy nagykorúak. Mindez arra utal, hogy a rendszer nem egyszerű elengedésre épül, hanem eltérő életutakat igyekszik kezelni.

A korhatárcsökkentés hatásait részletesen elemezte a KRTK Közgazdaságtudományi Intézet egyik tanulmánya, amely az Education at a Glance – In Focus sorozat részeként jelent meg. A kutatás egyik legfontosabb megállapítása szerint a tankötelezettség korhatárának csökkentése nem rontotta a képesítésszerzés esélyeit, sőt bizonyos becslések alapján javította is azokat. A szerzők a 74. oldalon így fogalmaznak „A képesítést szerzők aránya nem csökkent: a becslések még 1–2 százalékpontos növekedést is mutatnak az egyéni tényezők figyelembevételével.” Ez az eredmény közvetlenül szembemegy azzal az állítással, hogy a korhatár csökkentése automatikusan rontotta volna az oktatási kimeneteket.

A tanulmány ugyanakkor nem hallgatja el azt sem, hogy a 16-18 éves korosztályban a részvételi arányok valóban csökkentek. 

A szerzők hangsúlyozzák azonban, hogy ez nem járt együtt a végső kimenetek romlásával. Megállapításuk szerint a 74. oldalon „Összességében úgy tűnik, hogy a tankötelezettségi korhatár csökkentése jelentősen alacsonyabb részvételi arányhoz vezetett, de ez valószínűleg nem gyakorolt nagy hatást a felső-középfokú képesítés megszerzésére és a végső értelemben vett korai iskolaelhagyás arányára.” Ez a megközelítés világosan elválasztja egymástól a formális rendszerben maradást és a tényleges, használható végzettségek megszerzését.

Az adatok összességében azt mutatják, hogy a tankötelezettség 16 évre csökkentése nem bizonyult egyértelműen negatív oktatáspolitikai lépésnek. Bár kevesebben maradtak formálisan az oktatási rendszerben, azok aránya, akik ténylegesen megszereztek egy középfokú képesítést, nem romlott, sőt enyhén javult. A vita így kevésbé arról szól, hogy a döntés önmagában jó vagy rossz volt, sokkal inkább arról, hogy az oktatáspolitikai siker mércéjének a kötelező bent tartást vagy a valódi, a munkaerőpiacon is használható végzettségek megszerzését tekintjük.

Nyitókép forrása: transzparensoktatasert.hu

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bakafant-28
2026. január 16. 19:46
Ó,hát persze,18 - éves koráig hagy terrorizálja csak a moreekölyök a társait!És persze,a kiscsaládnak kell a + családi is.Ennél már csak az alanyi jogon járó alapjövedelem ötlete kártékonyabb..Tudjukiktől.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2026. január 16. 19:31
Nem vagyok a téma szakértője, de a tankötelezettség korhatárának lejjebb engedése szerintem nem azt jelenti, hogy a 16-ot betöltött gyereket kizárják az álalános iskolából.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!