Ezt csúnyán benézte a Telex: ami nekik 6,5 millió, az a valóságban csak pár tízezer forintba kerül (VIDEÓ)

Egy különleges felvétel a miniszterelnök közvetlen közeléből mutatja meg, hogyan zajlott a nagyszabású esemény.
Mint kiderült, a cikk megjelenése előtt meg sem kérdezték a fideszes politikust erről az ügyről.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője arról számolt be, hogy a Telex a 35 ezer forintos nyakláncáról – melyet a szombati Fidesz-kongreszuson viselt – azt hitte, hogy egy 6,5 millió forintos darab.
Valójában pedig egy magyar márka egy termékét viselte. Mint kiderült, a lap a cikk megjelenése előtt nem kérdezte meg a frakcióvezetőt arról, hogy jól gondolják-e, hogy egy Van Cleef & Arpels nyakláncot visel-e.
Erre a fideszes politkus úgy reagált, hogy valószínűleg azért nem kérdezték meg, amiért Magyar Pétertől sem kérdezik meg, hogy miért tiltja meg a tiszásoknak, hogy aláírják a Fidesz háború ellenes petícióját vagy éppen „miért szavazgatják meg az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, ami a migránsok betelepítését jelentené” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala
