nyaklánc magyar péter szentkirályi alexandra európai parlament telex

Ezt csúnyán benézte a Telex: ami nekik 6,5 millió, az a valóságban csak pár tízezer forintba kerül (VIDEÓ)

2026. január 13. 19:25

Mint kiderült, a cikk megjelenése előtt meg sem kérdezték a fideszes politikust erről az ügyről.

2026. január 13. 19:25
null

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője arról számolt be, hogy a Telex a 35 ezer forintos nyakláncáról – melyet a szombati Fidesz-kongreszuson viselt – azt hitte, hogy egy 6,5 millió forintos darab.

Valójában pedig egy magyar márka egy termékét viselte. Mint kiderült, a lap a cikk megjelenése előtt nem kérdezte meg a frakcióvezetőt arról, hogy jól gondolják-e, hogy egy Van Cleef & Arpels nyakláncot visel-e. 

Erre a fideszes politkus úgy reagált, hogy valószínűleg azért nem kérdezték meg, amiért Magyar Pétertől sem kérdezik meg, hogy miért tiltja meg a tiszásoknak, hogy aláírják a Fidesz háború ellenes petícióját vagy éppen „miért szavazgatják meg az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, ami a migránsok betelepítését jelentené” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

haxima
2026. január 13. 20:19
És a sok panelproli felnyög, hogy neki mennyivel jobb lenne ha lenne hatmillios lánca. Akkor már más az élet
nedudgi
2026. január 13. 20:10
Azt üzenem a cikk szerzőjének, hogy ne menjen egyedül boltba mert jól át fogják baszni :D
zsugabubus-2
2026. január 13. 20:07
"tapir32 2026. január 13. 19:41 Olyan buta az ellenzék és az ellenzéki média, hogy azon a közhelyen alapul a tevékenysége, hogy az "ellenzéknek mindig mindenben elleneznie kell a kormány politikáját"." Az ellenzéket az elektronikában kettő darab MOSFET-el lehet szimulálni... ennyi kell az egyik legegyszerűbb logikai kapu, az inverter létrehozásához. Hááát... ez nem egy kvantumszámítógép, az már biztos!
Kétes
2026. január 13. 20:01
Én csak egyet kédezek! Miért nem kérdezik meg Erőss mónikától, hogy hol rontotta el?
