Ezt csúnyán benézte a Telex: ami nekik 6,5 millió, az a valóságban csak pár tízezer forintba kerül (VIDEÓ)

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője arról számolt be, hogy a Telex a 35 ezer forintos nyakláncáról – melyet a szombati Fidesz-kongreszuson viselt – azt hitte, hogy egy 6,5 millió forintos darab.

Valójában pedig egy magyar márka egy termékét viselte. Mint kiderült, a lap a cikk megjelenése előtt nem kérdezte meg a frakcióvezetőt arról, hogy jól gondolják-e, hogy egy Van Cleef & Arpels nyakláncot visel-e.