„Kijött a Medián felmérése, ami megint teljesen más, mint amit a Nézőpontnál mértünk. Jogos a kérdés: mi ennek az oka és kinek van igaza?

Nem állítom, csak kérdezem. Nem lehetséges, hogy a Mediánnál a 19 százalék pártnélküli kategóriába kerültek a Fideszt támogatók, akik nem akarták kiadni, hogy a kormányra szavaznának? Ez magyarázatot adhat az eltérésre.