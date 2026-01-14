A Medián legfrissebb kutatása nagyon fájhat Magyar Péternek – nem hisznek a magyarok a Tisza Párt győzelmében
Befutott a baloldali felmérés.
Javaslom mindenkinek, hogy inkább a Nézőpont számait vegye figyelembe.
„Kijött a Medián felmérése, ami megint teljesen más, mint amit a Nézőpontnál mértünk. Jogos a kérdés: mi ennek az oka és kinek van igaza?
Nem állítom, csak kérdezem. Nem lehetséges, hogy a Mediánnál a 19 százalék pártnélküli kategóriába kerültek a Fideszt támogatók, akik nem akarták kiadni, hogy a kormányra szavaznának? Ez magyarázatot adhat az eltérésre.
Ezért is megbízhatóbb az a módszer, amit a Nézőpont Intézetnél alkalmazunk, nevezetesen, hogy a legvalószínűbb listás eredmény kimutatásával nulla vagy szinte nulla a párthoz nem rendelt szavazó.
Ennek módszere egyszerű és közelebb visz a legvalószínűbb eredményhez. Segédkérdésekre adott válaszokból ugyanis nagy bizonyossággal kikövetkeztethető a választó pártpreferenciája.
Sajnos létezik azonban az a módszertani trükk, hogy egyes kutatók egyszerűen berakják nt/nv (nem tudja/nem válaszol) kategóriába azokat, akik a megrendelő által kívánt eredménytől eltérő eredményt hoznának ki. És ez még a jobbik eset.
Akárhogy is, a 19 százaléknyi »ismeretlen« az rengeteg, ezért már csak emiatt sem lehet a legvalószínűbb eredmény az, amit a Medián kihozott. Javaslom mindenkinek, hogy ezért inkább a Nézőpont számait vegye figyelembe.”
Ezt is ajánljuk a témában
Befutott a baloldali felmérés.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos