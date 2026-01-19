Ft
miniszterelnöki csomag kínai étterem étterem Kőbánya miniszterelnök orbán viktor

Exkluzív: itt van Orbán Viktor kínai menüje Kőbányáról

2026. január 19. 22:54

A fogásokat „Miniszterelnöki csomag” néven forgalmazzák a Jegenye utcai étteremben.

2026. január 19. 22:54
null

Emlékezetes, hogy novemberben, mikor Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott Rónai Egonnak az ATV-ben Kőbányán, a felvétel előtt ellátogatott a tévészékháztól pár utcára lévő Chinatownba is, ahol a Dabao Jiaozi étteremben többek között csont nélküli csirkelábat rendelt.

Ebéd közben több vendég is felismerte a miniszterelnököt, és közös fotót is készítettek vele. A nem mindennapi gasztronómiai kaland során Orbán Viktor egy „kihívást” is teljesített: megkóstolt egy különösen csípős, szójaszósszal kevert fogást, amiről kijelentette, hogy

csíp mint az állat”.

Munkatársunk nemrég látogatást tett az említett étteremben, ahol kiszúrta, hogy a falon előkelő helyen foglal el egy közös fotó. Sőt, aki szeretné, Orbán Viktor kormányfő menüjét is megkóstolhatja, melyet „Miniszterelnöki csomag” néven kínálnak.

Fotó: Munkatársunktól

Nyitókép: Képernyőfotó

hunyadyt
2026. január 21. 10:35
Segítek kicsit a tiszás bértrolloknak: A telex kioknyomozta, hogy megrendezett volt az egész sztori. A vendéglő egy ner lovag bevándorló kinaié, aki kinából kurrupciós bűncselekmények miatti felelősségrevonása elöl menekült hozzánk. Mellesleg pedofil is, és rendszeresen a Szöllő utcából rendel fiúkákat Zsolti bácsin keresztül. Vesztegetéssel vásárolta a letelepedési kötvényét. Az étteremben Orbán dublőre evett, mivel az ott felszolgált ételek mérgezőek, és veszélyesek az egészségre. Többségüket kutyából készítik, nem csirkéből. Az Nébih-re felülről rászóltak, hogy magasabb érdekből nem büntethetik, és nem zárathatják be a helyet, mivel a Mészáros Holding érdekeltségbe tartozik. Az információt magyar péter osztotta meg az összes közösségi médiában.
satrafa-2
2026. január 20. 11:32
Lesz kínai fesztivál a Ló évének tiszteletére. Ott a helyünk, lesz sárkánytánc meg pekingi opera. :))
csulak
2026. január 20. 11:14
elelmes reklamfogas, ugyes a kinai
massivement5
2026. január 20. 11:11
Chinatown? Nem arról van szó, hogy nem köll a multikulti? Mink igaz színmaghiarok vagyunk, fehér, keresztények? Nem zsibucik (jó, aki fidesznyalonc, az lehet)
