Exkluzív: itt van Orbán Viktor kínai menüje Kőbányáról

Váratlan helyen tűnt fel Orbán Viktor: mindenki közös képet akart a miniszterelnökkel (VIDEÓ)
Orbán Viktor egy kihívást is teljesített.
A fogásokat „Miniszterelnöki csomag” néven forgalmazzák a Jegenye utcai étteremben.
Emlékezetes, hogy novemberben, mikor Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott Rónai Egonnak az ATV-ben Kőbányán, a felvétel előtt ellátogatott a tévészékháztól pár utcára lévő Chinatownba is, ahol a Dabao Jiaozi étteremben többek között csont nélküli csirkelábat rendelt.
Ebéd közben több vendég is felismerte a miniszterelnököt, és közös fotót is készítettek vele. A nem mindennapi gasztronómiai kaland során Orbán Viktor egy „kihívást” is teljesített: megkóstolt egy különösen csípős, szójaszósszal kevert fogást, amiről kijelentette, hogy
csíp mint az állat”.
Munkatársunk nemrég látogatást tett az említett étteremben, ahol kiszúrta, hogy a falon előkelő helyen foglal el egy közös fotó. Sőt, aki szeretné, Orbán Viktor kormányfő menüjét is megkóstolhatja, melyet „Miniszterelnöki csomag” néven kínálnak.
