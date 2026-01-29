„Magyar Péter most azzal lő vissza Orbán Anitának Ukrajnával meg az Európai Uniónak való megfeleléssel kapcsolatos nyilatkozatainak kormánypárti felemlegetésére (huhh…), hogy mit mondott Orbán Viktor 2008-ban. Elnök úr, ez tévút!

Az, hogy milyen külpolitikát visz a Fidesz, teljesen egyértelmű. Kapja is érte az ívet! Ezt hol hitelteleníti egy 20 évvel ezelőtti közlemény. Szép is lenne, ha a jelenlegi Magyar Pétert mondjuk a 2022 áprilisi Magyar Péterrel azonosítaná bárki…