01. 29.
csütörtök
01. 29.
csütörtök
magyar péter ursula von der leyen brüsszel orbán viktor

Elnök úr, ez tévút

2026. január 29. 16:15

Magyar Péter most azzal lő vissza Orbán Anitának Ukrajnával meg az Európai Uniónak való megfeleléssel kapcsolatos nyilatkozatainak kormánypárti felemlegetésére (huhh…), hogy mit mondott Orbán Viktor 2008-ban.

2026. január 29. 16:15
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
„Magyar Péter most azzal lő vissza Orbán Anitának Ukrajnával meg az Európai Uniónak való megfeleléssel kapcsolatos nyilatkozatainak kormánypárti felemlegetésére (huhh…), hogy mit mondott Orbán Viktor 2008-ban. Elnök úr, ez tévút!

Az, hogy milyen külpolitikát visz a Fidesz, teljesen egyértelmű. Kapja is érte az ívet! Ezt hol hitelteleníti egy 20 évvel ezelőtti közlemény. Szép is lenne, ha a jelenlegi Magyar Pétert mondjuk a 2022 áprilisi Magyar Péterrel azonosítaná bárki…

A Tisza viszont ma igenis azokkal pendül egy húron, akik változtatni akarnak Brüsszelből a magyar kormányzáson, legyen szó Ukrajna uniós tagságáról, a migrációról vagy épp lmbtq-ügyekről!

Vagyis a képlet egyszerű: akinek tetszik a szuverenista vonal, szavazzon a Fideszre, akinek Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Kaja Kallas, Orbán Anita vagy épp Magyar Péter ellentétes álláspontja a szimpi, irány a Tisza! Játsszon mindenki tiszta lappal!”

Héja
2026. január 29. 16:54
JÓ, hogy M. Péter nevű gyorshazug nem a mohácsi csatáig megy vissza.
Válasz erre
1
0
pollip
2026. január 29. 16:51
A hírtv rendszeresen bejátssza MP OV-t dicsőítő, imádó, szerelmes véleményét, amikor még a diákhitel központ igazgatója volt:-))))
Válasz erre
1
0
google-2
2026. január 29. 16:26
2008-ban háborúban állt-e Ukrajna Oroszországgal, Anita hogy tudja?
Válasz erre
3
0
