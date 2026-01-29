Van egy titka a magyar választásnak: ezzel söpörheti be a Fidesz a magabiztos győzelmet
A kormánypártoknak van egy versenyelőnye, amiben mindenkit megelőz.
Magyar Péter most azzal lő vissza Orbán Anitának Ukrajnával meg az Európai Uniónak való megfeleléssel kapcsolatos nyilatkozatainak kormánypárti felemlegetésére (huhh…), hogy mit mondott Orbán Viktor 2008-ban.
Elnök úr, ez tévút!
Az, hogy milyen külpolitikát visz a Fidesz, teljesen egyértelmű. Kapja is érte az ívet! Ezt hol hitelteleníti egy 20 évvel ezelőtti közlemény. Szép is lenne, ha a jelenlegi Magyar Pétert mondjuk a 2022 áprilisi Magyar Péterrel azonosítaná bárki…
A Tisza viszont ma igenis azokkal pendül egy húron, akik változtatni akarnak Brüsszelből a magyar kormányzáson, legyen szó Ukrajna uniós tagságáról, a migrációról vagy épp lmbtq-ügyekről!
Vagyis a képlet egyszerű: akinek tetszik a szuverenista vonal, szavazzon a Fideszre, akinek Ursula von der Leyen, Manfred Weber, Kaja Kallas, Orbán Anita vagy épp Magyar Péter ellentétes álláspontja a szimpi, irány a Tisza! Játsszon mindenki tiszta lappal!”
