01. 28.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
nógrádi györgy fegyver szakértő vélemény ukrajna

Csattanós választ kaptak az ukránok: Nógrádi György nem hagyta annyiban, hogy eltávolítanák a képernyőről

2026. január 28. 14:00

Reagált Nógrádi György arra az ukrán követelésre, hogy tiltsák le őt a képernyőről. A biztonságpolitikai szakértő szívesen leülne vitázni bárkivel, de eddig még nem hívták.

2026. január 28. 14:00
null

Továbbra is tartja azt a véleményét Nógrádi György, ami miatt kifakadtak rá Ukrajnában. A biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang adásában megerősítette: nem háborúznia kellene Kijevnek, hanem békét kötnie. 

Mint ismert: egy ukrán lapnak adott interjúban Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője azt mondta, hogy a szakértő kijelentései miatt követelik a nyilvánosságból való eltávolításait. 

Nógrádi elmondta: Hartyánival egyszer találkozott, akkor kihívta őt egy vitára, ígéretet is kapott ennek megszervezésére, de azóta sem keresték. 

Ötven éve szerepelek a tévében, legfeljebb a hölgy csak most vett észre, de róla nem mondok véleményt

 – tette hozzá, illetve megjegyezte, több százan írtak védelmében levelet Hartyáninak. 

Rámutatott: neki három éve ugyanaz a véleménye, hogy Ukrajna ezt a háborút fegyverekkel nem tudja megnyerni. Rátért arra is, hogy Ukrajnában akkora a korrupció, hogy  a hadseregnek olyan fegyvereket adtak, amelyek nem működnek. 

Az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokkal kapcsolatban elmondta: szerinte Oroszország békét akar, Ukrajna viszont csak tűzszünetet. 

A béke ugyanis a háború végét jelentené, a tűzszünet viszont csak átmeneti. 

Nógrádi beszélt az esetleges ukrajnai választásokról, szerinte kérdéses ennek lebonyolítása, hiszen rengetegen elhagyták már hazájukat az elmúlt években, a fronton harcolók sem biztos, hogy tudnának voksolni, sem azok, akik bujdokolnak a sorozás elől.

Nyitókép: Varga György/MTI

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
jan36
2026. január 28. 15:15
Mi követeljük, hogy Jaroszlava Hartyánit távolítsák el az egyesület éléről; akár Magyarországról is, illetve a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesületet azonnali hatállyal szűntessék meg, szántsák be a helyét és sóval vessék be. Sem ilyen egyesületekre, sem ilyen félvér-renegát kreatúrákra nincs szükségünk.
totumfaktum-2
2026. január 28. 15:15
Már bocsánat de hogy jön ahhoz külföldről bárki is hogy beleszóljon abba, hogy a magyar közönség kit hallgathat meg?
tapir32
2026. január 28. 15:14 Szerkesztve
250 000 ukrán katona dezertált. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Az ukrán embereken próbálták ki az oroszok, az USA és az európai államok az új fegyvereiket, de nem adtak nekik csak elavultat. Szart sem érnek az ukránok harci tapasztalatai. Ukrajnát le kell fegyverezni!
gullwing
2026. január 28. 15:13
Azok komcsiznak akik kunbéláig vezethetik vissza a családi pedigrét... Tiszaszarok komcsik és nácik patkány gyülekezete.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!