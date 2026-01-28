Csattanós választ kaptak az ukránok: Nógrádi György nem hagyta annyiban, hogy eltávolítanák a képernyőről

Továbbra is tartja azt a véleményét Nógrádi György, ami miatt kifakadtak rá Ukrajnában. A biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang adásában megerősítette: nem háborúznia kellene Kijevnek, hanem békét kötnie.

Mint ismert: egy ukrán lapnak adott interjúban Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője azt mondta, hogy a szakértő kijelentései miatt követelik a nyilvánosságból való eltávolításait.