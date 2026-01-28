Csattanós választ kaptak az ukránok: Nógrádi György nem hagyta annyiban, hogy eltávolítanák a képernyőről

Most érkezett az ukrán követelés: Nógrádi Györgyöt azonnal távolítsák el a képernyőről!
Szó sem lehet a békéről.
Reagált Nógrádi György arra az ukrán követelésre, hogy tiltsák le őt a képernyőről. A biztonságpolitikai szakértő szívesen leülne vitázni bárkivel, de eddig még nem hívták.
Továbbra is tartja azt a véleményét Nógrádi György, ami miatt kifakadtak rá Ukrajnában. A biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang adásában megerősítette: nem háborúznia kellene Kijevnek, hanem békét kötnie.
Mint ismert: egy ukrán lapnak adott interjúban Jaroszlava Hartyáni, a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnöke és az Ukrán Női Szervezetek Világszövetségének vezetője azt mondta, hogy a szakértő kijelentései miatt követelik a nyilvánosságból való eltávolításait.
Nógrádi elmondta: Hartyánival egyszer találkozott, akkor kihívta őt egy vitára, ígéretet is kapott ennek megszervezésére, de azóta sem keresték.
Ötven éve szerepelek a tévében, legfeljebb a hölgy csak most vett észre, de róla nem mondok véleményt
– tette hozzá, illetve megjegyezte, több százan írtak védelmében levelet Hartyáninak.
Rámutatott: neki három éve ugyanaz a véleménye, hogy Ukrajna ezt a háborút fegyverekkel nem tudja megnyerni. Rátért arra is, hogy Ukrajnában akkora a korrupció, hogy a hadseregnek olyan fegyvereket adtak, amelyek nem működnek.
Az orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokkal kapcsolatban elmondta: szerinte Oroszország békét akar, Ukrajna viszont csak tűzszünetet.
A béke ugyanis a háború végét jelentené, a tűzszünet viszont csak átmeneti.
Nógrádi beszélt az esetleges ukrajnai választásokról, szerinte kérdéses ennek lebonyolítása, hiszen rengetegen elhagyták már hazájukat az elmúlt években, a fronton harcolók sem biztos, hogy tudnának voksolni, sem azok, akik bujdokolnak a sorozás elől.
