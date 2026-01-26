Ft
tisza párt karácsony gergely közgyűlés

Botrány várható a szerdai fővárosi közgyűlésen, a Tisza Párt is bajban

2026. január 26. 09:21

„Az ügy pikantériája, hogy a problémás hajók mögött kartellgyanúba keveredett cégek állnak, amelyek korábban közpénzes közbeszerzések környékén is feltűntek. És itt bukkan fel a Tisza Párt neve is”.

2026. január 26. 09:21
null

A szerdai Fővárosi Közgyűlésen olyan ügy kerül napirendre, amely világosan megmutatja, kinek az oldalán áll a városvezetés, és kinek az érdekei számítanak igazán Budapesten – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely Kristóf közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője közölte, több belvárosi bulihajó közterület-használati engedélyének visszavonásáról lesz szó – szemlézte a Magyar Nemzet. 

Mint Gulyás Gergely Kristóf rámutatott: ezek a hajók évek óta súlyos problémákat okoznak: zajt, szemetet, éjszakai randalírozást, lezárt rakpartokat és élhetetlen környezetet a környéken élőknek. 

A budapestiek panaszaival mindenki tisztában van. A kérdés az, hogy történik-e végre valami. 

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, 

„az ügy pikantériája, hogy a problémás hajók mögött kartellgyanúba keveredett cégek állnak, amelyek korábban közpénzes közbeszerzések környékén is feltűntek. És itt bukkan fel a Tisza Párt neve is” 

– tette hozzá.

Az egyik érintett cég korábbi jogi képviselője a Tisza Párt fővárosi listájának második helyéről jutott be a közgyűlésbe, miközben a párt elnöke rendszeresen ezekhez a hajókhoz köthető rendezvényeken jelent meg. EP-eredményváró, augusztus 20-i esemény, politikai rendezvény – mindig ugyanaz a kör – hangsúlyozta Gulyás Gergely Kristóf.

„Miközben a budapestiek nyugalmat, rendet és élhető közterületeket szeretnének, Karácsony Gergely városvezetése és a Tisza környéke inkább a hajós üzleti körök érdekeit védi” – emelte a figyelmet bejegyzésében a Fidesz–KDNP képviselője, majd hozzátette: „a szerdai ülésen eldől, ki áll a budapestiek oldalán, és ki az, aki inkább a bulihajók, a háttéralkuk és a kartellek érdekeit szolgálja”.

Nyitókép: Földházi Árpád

 

Zoli64
2026. január 26. 12:38
A főváros működő képtelen, mert a vezetője alkalmatlan volt és maradt most is. Felesleges kínlódás ez az egész bohóckodás. Újra kell választani a közgyűlést és elzavarni az élősködőket.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. január 26. 11:24
Háborúk a rakpart ellen - Karácsony életműve.
Válasz erre
0
0
patriota-0
2026. január 26. 11:18
Szerencsére a húgyagyú budapestieket ez nem érinti. Nekik jó így, ahogy van.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 26. 10:55
a baloldalra nem vonatkoznak a torvenyek, barmit megtehetnek buntetlenul ! A birosag kitakaritasaval kell kezdeni, hogy a korrupciot megszuntethessuk
Válasz erre
2
0
