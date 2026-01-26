Botrány várható a szerdai fővárosi közgyűlésen, a Tisza Párt is bajban

A szerdai Fővárosi Közgyűlésen olyan ügy kerül napirendre, amely világosan megmutatja, kinek az oldalán áll a városvezetés, és kinek az érdekei számítanak igazán Budapesten – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely Kristóf közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője közölte, több belvárosi bulihajó közterület-használati engedélyének visszavonásáról lesz szó – szemlézte a Magyar Nemzet.

Mint Gulyás Gergely Kristóf rámutatott: ezek a hajók évek óta súlyos problémákat okoznak: zajt, szemetet, éjszakai randalírozást, lezárt rakpartokat és élhetetlen környezetet a környéken élőknek.