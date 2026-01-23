Érdemes részletesebben visszaidézni mindazt, amit majd tizenkét évvel ezelőtt, 2014 júliusában mondott Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A miniszterelnök az előadásban felvázolta, hogy a XX. században volt három nagy világrendszerváltás: az I. világháború végén, a II. világháború végén és 1990-ben. Ezeknek az volt a közös tulajdonsága, hogy amikor bekövetkeztek, szinte egyik napról a másikra mindenkinek világos volt, hogy más világban fogunk élni, mint amilyenben addig éltünk. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hasonló értékű és súlyú változás zajlik most a világban. Ennek a nyilvánvalóvá válását a 2008-as pénzügyi világválságra tette, és felhívta a figyelmet arra, hogy most nem olyan éles a váltás, mint ahogy az első három nagy világrendszerváltáskor történt.

Ezt követően részletezte, hogy a liberális demokráciák korszakának vége, és jönnek az »illiberális« demokráciák, melynek megfogalmazásán az azt követő években módosított, de a lényeg ugyanaz: a liberális világrendnek vége van, és egy attól eltérő világrend alakul ki, ugyanakkor ez a változás nem egyik napról a másikra következik be, hanem viszonylag lassú, akár több évtizedig tartó folyamat eredménye. ”