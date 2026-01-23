„Undorodom Lázár Jánostól” – elszakadt a cérna, csúnyán kifakadt Dobrev Klára (VIDEÓ)
A DK elnöke szerint az építési és közlekedési miniszter őszintén azt gondolja, amit mond.
Orbán Viktor már akkor látja, mi a helyes irány, amikor a liberálisok még támadják miatta.
„Míg Orbán Viktort a 2014-es tusnádfürdői beszéde – melyben kifejtette, hogy vége a liberális világrendnek, és valami teljesen más következik – után sokan kritizálták, addig ma már szinte mindenki arról beszél, hogy bizony egy átalakuló világrendben vagyunk. Ennek egyik legfontosabb szereplője Donald Trump , aki lebontja a régi világrend intézményeit, és helyettük újakat hoz létre. Ilyen például a Béketanács is, melynek Orbán Viktor is alapító tagja. A magyar kormányfő időben felismerte a változást, így Magyarország nyertese lehet ennek a globális átalakulásnak.
De miről is van szó és mi ennek a jelentősége az április 12-i magyarországi választáson?
Érdemes részletesebben visszaidézni mindazt, amit majd tizenkét évvel ezelőtt, 2014 júliusában mondott Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A miniszterelnök az előadásban felvázolta, hogy a XX. században volt három nagy világrendszerváltás: az I. világháború végén, a II. világháború végén és 1990-ben. Ezeknek az volt a közös tulajdonsága, hogy amikor bekövetkeztek, szinte egyik napról a másikra mindenkinek világos volt, hogy más világban fogunk élni, mint amilyenben addig éltünk. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hasonló értékű és súlyú változás zajlik most a világban. Ennek a nyilvánvalóvá válását a 2008-as pénzügyi világválságra tette, és felhívta a figyelmet arra, hogy most nem olyan éles a váltás, mint ahogy az első három nagy világrendszerváltáskor történt.
Ezt követően részletezte, hogy a liberális demokráciák korszakának vége, és jönnek az »illiberális« demokráciák, melynek megfogalmazásán az azt követő években módosított, de a lényeg ugyanaz: a liberális világrendnek vége van, és egy attól eltérő világrend alakul ki, ugyanakkor ez a változás nem egyik napról a másikra következik be, hanem viszonylag lassú, akár több évtizedig tartó folyamat eredménye. ”
