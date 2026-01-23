Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tusnádfürdő liberális donald trump Deák Dániel orbán viktor

Biztos pont a bizonytalan világban

2026. január 23. 19:38

Orbán Viktor már akkor látja, mi a helyes irány, amikor a liberálisok még támadják miatta.

2026. január 23. 19:38
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Magyar Nemzet

„Míg Orbán Viktort a 2014-es tusnádfürdői beszéde – melyben kifejtette, hogy vége a liberális világrendnek, és valami teljesen más következik – után sokan kritizálták, addig ma már szinte mindenki arról beszél, hogy bizony egy átalakuló világrendben vagyunk. Ennek egyik legfontosabb szereplője Donald Trump , aki lebontja a régi világrend intézményeit, és helyettük újakat hoz létre. Ilyen például a Béketanács is, melynek  Orbán Viktor is alapító tagja. A magyar kormányfő időben felismerte a változást, így Magyarország nyertese lehet ennek a globális átalakulásnak.

De miről is van szó és mi ennek a jelentősége az április 12-i magyarországi választáson?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

Érdemes részletesebben visszaidézni mindazt, amit majd tizenkét évvel ezelőtt, 2014 júliusában mondott Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A miniszterelnök az előadásban felvázolta, hogy a XX. században volt három nagy világrendszerváltás: az I. világháború végén, a II. világháború végén és 1990-ben. Ezeknek az volt a közös tulajdonsága, hogy amikor bekövetkeztek, szinte egyik napról a másikra mindenkinek világos volt, hogy más világban fogunk élni, mint amilyenben addig éltünk. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy egy hasonló értékű és súlyú változás zajlik most a világban. Ennek a nyilvánvalóvá válását a 2008-as pénzügyi világválságra tette, és felhívta a figyelmet arra, hogy most nem olyan éles a váltás, mint ahogy az első három nagy világrendszerváltáskor történt.

Ezt követően részletezte, hogy a liberális demokráciák korszakának vége, és jönnek az »illiberális« demokráciák, melynek megfogalmazásán az azt követő években módosított, de a lényeg ugyanaz: a liberális világrendnek vége van, és egy attól eltérő világrend alakul ki, ugyanakkor ez a változás nem egyik napról a másikra következik be, hanem viszonylag lassú, akár több évtizedig tartó folyamat eredménye. ”

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
In_memoriam_fleto
2026. január 23. 21:56
Első számú faszakértő úr személyesen :DDDDDD
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. január 23. 20:00
Orbán akár húsz évvel is képes előre látni! Ehhez tehetség és tapasztalat kell! Hogy az elképesztő tudásáról már ne is beszéljünk. Az egész világ - teljesen jogosan!! - rajtunk röhögne és minket gúnyolna ha egy ilyen zsenit lecserélnénk egy sértődött, munkát hírből sem ismerő, drogos, mitugrász, semmihez nem értő de nagypofájú hazaáruló parazita féregre!
Válasz erre
2
0
Sándor
•••
2026. január 23. 19:59 Szerkesztve
A liberális bolsevik, nemzetközi felmérések szerint mindig egy élősködő csőcselék, az emberiség legalja
Válasz erre
2
0
massivement5
2026. január 23. 19:55
Bilibe lóg a szopodár narancsrákosista hírhamisító nyalonc keze. A főnöke szerint van csak vége a liberális világrendnek. Trumpot is meg a kevláros csuthymalacot el fogják hajtani majd, a moszkovita szopodárokkal együtt. A világrendszerváltásért ne vergődjetek, mert abba éppen a legillibernyákabb, legszerencsétlenebb magyarok fognak belerokkani. Legyen szó a kocsordi nyugdíjasokról, a putnoki romákról vagy éppen az erdélyi magyarság nagy részéről. Nem mintha Deákdani hazugságait nem buktatná le az internet 1 perc alatt...
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!