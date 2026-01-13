Nekem mindenesetre könnyű, mert nem szavazok. Első sorban elvi okokból, de ha lenne egy markánsan baloldali ajánlat (és ez alatt nem azt értem, hogy progresszív jövedelemadót akar valaki, hanem azt, hogy elkezdünk államosítani) talán elgondolkodnék rajta. Az azonban beszédes, hogy az ellenzék ennek még a gyanúját is elterelte magáról, mintha a közteherviselés igazságossága tabutéma lenne, és a jobboldalt a jobboldal szavazóival akarja megverni.

Ezzel az érzülettel nem vagyok egyedül, sőt: ez a fajta proletár-baloldali hevület és gondolkodás még elég sok emberben megvan itthon, akik aztán fokozatosan elveszítették a képviseletüket minden szinten, témáink jóformán kiszorultak a nagyobb nyilvánosságból. Nekünk annyi az ajánlat az ellenzék részéről, hogy pofa be és húzzuk be az ikszet, hogy végre eltakarodjon az Orbán, míg a Fidesz elég látványosan rástartolt arra, hogy fiaim, lehet, hogy gyűlöltök minket, de higgyétek el, lehet nálunk rosszabb is.”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala