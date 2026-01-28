Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter andrij szibiha orbán magyar

Az ukránok aljas szálasizással próbálják előre hitelteleníteni a választási eredményt

2026. január 28. 20:04

Arra jó ez, hogy Magyar Péter választási pozícióit próbálják javítani. De már csak 74 nap, és üt Magyaréknak a döbbenet órája.

2026. január 28. 20:04
null
Horváth K. József
Horváth K. József

„Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik” – dühöngött Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szibiha nem ismeri Orbán Viktort, azért mond ilyen mélyen gyökerező ostobaságot. Orbán nem Gyurcsány Ferenc, aki politikai erejének utolsó pillanataiban is azért küzdött, hogy fosszák meg a hatáson túli magyarokat szavazati joguktól. Éppen az az Orbán adta meg nekik, aki politikai kampányt hirdetett azért, hogy ne kaphassanak állampolgárságot a határon túliak.

Ez azért is szörnyű, mert azok a nagyhatalmak fosztották meg hazánkat a Trianon előtti területektől, a kívül rekedteket meg a magyar állampolgárságtól, akik helyét ma a globalistak és Brüsszel vette át. Szekerüket napjaink Gyurcsánya, Magyar Péter tolja ezerrel. Ukrajnát mindenképpen az EU tagjává akarják tenni, mert folytatni akarják a háborút.  

Könnyen teszik, mert Zelenszkij nem veszi emberszámba saját népét sem. Folytatja a hetente kilencezer áldozatot követelő vérontást. A csapatok utánpótlását erőszakosan, az utcákról fogdossák össze. Az ukránok félnek, megvetik Zelenszkijt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Naná, hogy nehezen viseli, ha Orbán Viktorért egyszerűen odavan a magyarok többsége. 

Orbán azért mondja, hogy nem járul hozzá Ukrajna Uniós csatlakozásához, mert tisztában van vele, hogy az nagyon rossz lenne a magyaroknak. Zuhanna az életszínvonalunk, a pénzünket – s talán egy nap a fiataljainkat is – vinnék a háborúban. 

Az Uniónak ugyanis az a tévképzete, hogy legyőzheti Oroszországot. Miközben az öldöklés tart, az egyik legnagyobb befektetési alap, a Blackrock, amely a világ teljes nemzeti jövedelmének 15 százalékát tudja magáénak, s a legnagyobb fegyvergyártókban is komoly részesedéseket tulajdonló mamutcég, hihetetlen összegeket zsebel be a fegyverek eladásából. Zelenszkij meg az ártatlan emberek százezreinek életével fizet. 

És akkor a külügyminisztere merészel Szálasit emlegetni. Tudjuk: a „sarokba szorított élőlény” kifejezés leggyakrabban egy olyan pszichológiai vagy taktikai helyzetre utal, amikor valaki kilátástalan állapotba kerül, és mivel nincs menekülési útvonala, a félelmét agresszióba fojtva kiszámíthatatlan és kétségbeesett ellentámadásba próbálja beletenni.

De Zelenszkij is beszólt nekünk, amikor azt mondta: „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy tockost” (vagy fejbekólintást). Bár nevet nem említett, a közvélemény és a diplomácia egyértelműen Orbán Viktornak címezettként értékelte az üzenetet. Orbán azonnal nevetségessé tette reakciójában: 

„Amikor Zelenszkij kolléga fenyeget, akkor arra szoktam gondolni, hogy ő az én ötödik ukrán elnököm. Az előző négy nevére sem emlékszünk.” 

Ezzel arra utalt, hogy míg az ukrán vezetők cserélődnek, ő pedig már hosszú ideje hivatalban van és Magyarország érdekei állandóak.  Ezért emlegethetjük Zelenszkijjel kapcsolatban  a sarokba szorított élőlényt, mert súlyos sértés akart okozni, s dühének mélysége csak Szálasi rémtetteivel hozható párhuzamba. Szálasit okkal tartják a magyar történelem egyik leginkább elítélt alakjának, mivel a vezetése alatt korlátlan terrort valósított meg, tízezrek meggyilkolásáért és százezrek deportálásáért felelős, és a végsőkig kitartott a náci Németország mellett, ami az ország további pusztulásához vezetett. A németek tették őt is a nyakunkra. Mintegy 80 000 zsidót és más „nemkívánatos” személyt deportáltak gyalogmenetben Ausztria felé, a náci koncentrációs és megsemmisítő táborokba. Sokan éhen haltak, vagy a menet közben lőtték le őket az őrök. A háború után Szálasit háborús bűnök és hazaárulás miatt halálra ítélték, és 1946. március 12-én kivégezték. Tetteit soha nem bánta meg. 

Szálasit mélységesen megveti a magyar a társadalom. Vele épp ezért nem lehet Orbánt befeketíteni. Tűz és víz a kettő. 

De arra jó, hogy Magyar Péter választási pozícióit próbálják javítani általa. 

Szijjártó Péter kijelentette: „Ilyen brutális, a diplomáciai finomságokat ilyen mértékben sutba vágó, nácizó, pénzmosásozó, szálasizó, hitlerező külügyminiszteri megszólalást a civilizált európai politikai korszakban szerintem még nem hallottunk. Ez is azt mutatja, hogy nincs már veszíteni való, mindent be kell dobni, 

fogy a lendület, fogy az esély a túloldalon, és már előre hitelteleníteni kell a végeredményt”.

Még 74 nap, és üt a döbbenet órája.

(Fotó: Olivier Matthys, MTI/EPA pool/MTVA)
 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2026. január 28. 21:11
Mikozben az ukran szalasi - bandera - a szellemi atyjuk ezeknek a toprongyoknak
Válasz erre
1
0
Toronyőr
2026. január 28. 20:50
Szopóágon vagy, Teli Gatya!
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. január 28. 20:47
A poloskázás ősi nyilas szokás. Még a dagady csuthy kretén is tolja fullban, nemhogy a narancstálib kommentpöce. Büszkének kellene lenni, a ruszkik is büszkék a Sztálin-szobraikra.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2026. január 28. 20:38 Szerkesztve
Ukrajna szégyene az ukrán hadsereg és a Zselenszkij junta. 250 000 ukrán katona dezertált. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Az ukrán embereken próbálták ki az oroszok, az USA és az európai államok az új fegyvereiket, de nem adták nekik, csak az elavultat kapták az ukránok. Szart sem érnek az ukránok harci tapasztalatai. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!