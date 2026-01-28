Az ukránok aljas szálasizással próbálják előre hitelteleníteni a választási eredményt

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Arra jó ez, hogy Magyar Péter választási pozícióit próbálják javítani. De már csak 74 nap, és üt Magyaréknak a döbbenet órája.
„Ma Orbán nem is Horthy Miklósként, hanem Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik” – dühöngött Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szibiha nem ismeri Orbán Viktort, azért mond ilyen mélyen gyökerező ostobaságot. Orbán nem Gyurcsány Ferenc, aki politikai erejének utolsó pillanataiban is azért küzdött, hogy fosszák meg a hatáson túli magyarokat szavazati joguktól. Éppen az az Orbán adta meg nekik, aki politikai kampányt hirdetett azért, hogy ne kaphassanak állampolgárságot a határon túliak.
Ez azért is szörnyű, mert azok a nagyhatalmak fosztották meg hazánkat a Trianon előtti területektől, a kívül rekedteket meg a magyar állampolgárságtól, akik helyét ma a globalistak és Brüsszel vette át. Szekerüket napjaink Gyurcsánya, Magyar Péter tolja ezerrel. Ukrajnát mindenképpen az EU tagjává akarják tenni, mert folytatni akarják a háborút.
Könnyen teszik, mert Zelenszkij nem veszi emberszámba saját népét sem. Folytatja a hetente kilencezer áldozatot követelő vérontást. A csapatok utánpótlását erőszakosan, az utcákról fogdossák össze. Az ukránok félnek, megvetik Zelenszkijt.
Naná, hogy nehezen viseli, ha Orbán Viktorért egyszerűen odavan a magyarok többsége.
Orbán azért mondja, hogy nem járul hozzá Ukrajna Uniós csatlakozásához, mert tisztában van vele, hogy az nagyon rossz lenne a magyaroknak. Zuhanna az életszínvonalunk, a pénzünket – s talán egy nap a fiataljainkat is – vinnék a háborúban.
Az Uniónak ugyanis az a tévképzete, hogy legyőzheti Oroszországot. Miközben az öldöklés tart, az egyik legnagyobb befektetési alap, a Blackrock, amely a világ teljes nemzeti jövedelmének 15 százalékát tudja magáénak, s a legnagyobb fegyvergyártókban is komoly részesedéseket tulajdonló mamutcég, hihetetlen összegeket zsebel be a fegyverek eladásából. Zelenszkij meg az ártatlan emberek százezreinek életével fizet.
És akkor a külügyminisztere merészel Szálasit emlegetni. Tudjuk: a „sarokba szorított élőlény” kifejezés leggyakrabban egy olyan pszichológiai vagy taktikai helyzetre utal, amikor valaki kilátástalan állapotba kerül, és mivel nincs menekülési útvonala, a félelmét agresszióba fojtva kiszámíthatatlan és kétségbeesett ellentámadásba próbálja beletenni.
De Zelenszkij is beszólt nekünk, amikor azt mondta: „minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemel egy tockost” (vagy fejbekólintást). Bár nevet nem említett, a közvélemény és a diplomácia egyértelműen Orbán Viktornak címezettként értékelte az üzenetet. Orbán azonnal nevetségessé tette reakciójában:
„Amikor Zelenszkij kolléga fenyeget, akkor arra szoktam gondolni, hogy ő az én ötödik ukrán elnököm. Az előző négy nevére sem emlékszünk.”
Ezzel arra utalt, hogy míg az ukrán vezetők cserélődnek, ő pedig már hosszú ideje hivatalban van és Magyarország érdekei állandóak. Ezért emlegethetjük Zelenszkijjel kapcsolatban a sarokba szorított élőlényt, mert súlyos sértés akart okozni, s dühének mélysége csak Szálasi rémtetteivel hozható párhuzamba. Szálasit okkal tartják a magyar történelem egyik leginkább elítélt alakjának, mivel a vezetése alatt korlátlan terrort valósított meg, tízezrek meggyilkolásáért és százezrek deportálásáért felelős, és a végsőkig kitartott a náci Németország mellett, ami az ország további pusztulásához vezetett. A németek tették őt is a nyakunkra. Mintegy 80 000 zsidót és más „nemkívánatos” személyt deportáltak gyalogmenetben Ausztria felé, a náci koncentrációs és megsemmisítő táborokba. Sokan éhen haltak, vagy a menet közben lőtték le őket az őrök. A háború után Szálasit háborús bűnök és hazaárulás miatt halálra ítélték, és 1946. március 12-én kivégezték. Tetteit soha nem bánta meg.
Szálasit mélységesen megveti a magyar a társadalom. Vele épp ezért nem lehet Orbánt befeketíteni. Tűz és víz a kettő.
De arra jó, hogy Magyar Péter választási pozícióit próbálják javítani általa.
Szijjártó Péter kijelentette: „Ilyen brutális, a diplomáciai finomságokat ilyen mértékben sutba vágó, nácizó, pénzmosásozó, szálasizó, hitlerező külügyminiszteri megszólalást a civilizált európai politikai korszakban szerintem még nem hallottunk. Ez is azt mutatja, hogy nincs már veszíteni való, mindent be kell dobni,
fogy a lendület, fogy az esély a túloldalon, és már előre hitelteleníteni kell a végeredményt”.
Még 74 nap, és üt a döbbenet órája.
