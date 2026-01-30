Ám ennél is érdekesebb a világ egyik legrangosabb lapjától, hogy két kemény csúsztatással is él.

Egyrészt azt írja, hogy a Fidesz által kialakított választási reform (kisebb Országgyűlés és a győzteskompenzáció elve) szisztematikusan a kormánypártnak kedvező helyzetet teremt – voltaképpen egy torzított választási rendszert.

Mindebből egy szó sem igaz: az angol választási rendszer „a győztes mindent visz” kialakításánál árnyaltabb a magyar, és nem a Fidesznek kedvez, hanem bárkinek, aki a legtöbb szavazatot szerzi meg a választásokon.

Nem véletlenül szőtte sokáig azt a mesét a Tisza vezetője, hogy a Fidesz majd hozzányúl a választási rendszerhez. Nem tette, természetesen.

A másik brutális csúsztatás, miszerint a „Fidesz-barát” sajtó vádolná az egykori igazságügyi miniszter volt férjét családon belüli abúzussal.