Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.
Niall Ferguson már öt éve azt írta, hogy az Economist rendre politikai aktívizmust folytat újságírás helyett.
Talán így volt, és talán éppen akkor történt, amikor nekem egy londoni kávézóban megvallotta Orbán Anita, hogy sose gondolta volna, hogy egy nárcisztikus fajankóhoz csatlakozik a politikusi pálya reményében.
Mind a kettőre ugyanannyi az adat.
S persze, ha ezt mondták, nagyon helyes, hogy lelkesednek,
a Mathias Corvinus Collegium a diákjait tehetségük, nem pedig politikai orientációjuk alapján veszi fel; ezt első kézből tudom: ültem felvételiken.
Ám ennél is érdekesebb a világ egyik legrangosabb lapjától, hogy két kemény csúsztatással is él.
Egyrészt azt írja, hogy a Fidesz által kialakított választási reform (kisebb Országgyűlés és a győzteskompenzáció elve) szisztematikusan a kormánypártnak kedvező helyzetet teremt – voltaképpen egy torzított választási rendszert.
Mindebből egy szó sem igaz: az angol választási rendszer „a győztes mindent visz” kialakításánál árnyaltabb a magyar, és nem a Fidesznek kedvez, hanem bárkinek, aki a legtöbb szavazatot szerzi meg a választásokon.
Nem véletlenül szőtte sokáig azt a mesét a Tisza vezetője, hogy a Fidesz majd hozzányúl a választási rendszerhez. Nem tette, természetesen.
A másik brutális csúsztatás, miszerint a „Fidesz-barát” sajtó vádolná az egykori igazságügyi miniszter volt férjét családon belüli abúzussal.
Hollott ezt az áldozattól: Varga Judittól tudja a magyar közvélemény, és minden sajtótermék beszámolt róla.
Az is tanulságos, hogy miben látja a The Economist a legnagyobb ellenzéki párt elnökének karizmáját: „Jól öltözik, testére simuló fehér inget hord chino nadrággal, snájdig és fitt, míg a miniszterelnök már őszül.”
Hát, jobb napjain a jeles hetilap nem külcsín alapján szokta jellemezni a poltikai vezetőket.
A cikkből az is kiderül, hogy a jelenlegi kormányzó párt az „EU bábjának” kívánja beállítani a Tisza Pártot, de az emberek átlátnak a szitán (s nem a Tiszán), hiszen vezet a Tisza, és különben is – írja az Economist –, amióta a fellendülés elmaradt, elegük van a polgároknak a korrupcióból, amit addig elnéztek.
Izgalmas megállapítások ezek külön-külön is.
Először is: nehéz úgy tenni, mintha hamis tudatról árulkodna, ha valaki EU-konformnak tartja Magyar Pétert, amikor ugyanebben a cikkben arról olvashatunk, hogy ha a Tisza kerül hatalomra, akkor Magyarország megkapja a forrásokat. (Ezek azok a források, amelyek járnak hazánknak, és előbb-utóbb ki is fizetik őket, kétségtelen, hogy a jelenlegi kormány nem kíván engedni menekültügyi, gyermek- és rezsivédelmi politikájából, míg a Tisza erre nyitott, amit bizonyít az az állításuk, hogy rögvest jönne a pénz, ha hatalomra kerülnének.)
Az írásban az is szép, hogy a blue chip MOL-t (tehát az olvasó is bármikor tulajdonossá válhat, ha vesz részvényt) állami cégnek minősíti.
Kár, mert én rendszeresen olvasom a lap érdekes elemzéseit a kínai helyzetről, az indai–pakisztáni konfliktusról és egy csomó mindenről; nagyszerű cikkek, pechemre, ennek alapján fogalmam sincs a valóságalapjukról.
Niall Ferguson már öt éve azt írta, hogy az Economist rendre politikai aktívizmust folytat újságírás helyett.
Ám az írásnak van egy kirívóan ellenszenves mondata, ami rosszabb, mint a sima drukkolás a chino nadrágjában fitt úrnak. A már idézett rész, miszerint amíg a magyaroknak jól ment a soruk, nem volt bajuk a korrupcióval.
Micsoda marhaság ez?
Amióta az eszemet tudom, mindig mindenkit felháborított a korrupció. A baksist, a teljesítmény nélküli juttatásokat sose kedvelte senki. Annyi igaz csak az állításból, hogy 2024 óta a polgárok egy része elnézőbb: Magyar Péternek hívei nem vetik a szemére, hogy nem a teljesítményének, hanem házasságának és baráti kapcsolatainak köszönhette a jól fizető állásait, miként a Shell volt globális alelnökét is jól fogadta ugyanez a csoport, holott az olajvállalatnak számos, dollár tízmilliókat érintő korrupciós ügye volt a regnálása alatt – Nigériától Szingapúrig.
Három dolog bizonyosra vehető: a Scrutonban, akárki nyer majd, továbbra is akármiről beszélgethetnek a diákok, Orbán valóban őszül, míg Magyar Péter nem,
az e heti Economistból pedig pont annyit lehet megtudni a magyar helyzetről, amire egy lapoldalt szenteltek, mint amennyit a kedves olvasó a szváziföldi Dlamini-klánról tud.
Mindenesetre ha úgy adódna, hogy egyszer egy Tisza-szerű párt nyerne Magyarországon, mindenki átérezné P. J. O’Rourke bonmot-ját, amit a The Economistba írt egykor: „A kormány olyan, mint egy kiskamasz: ha pénzt adsz neki, elszórja, ha autót, összetöri, majd még több pénzt kér és új kocsit.”