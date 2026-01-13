Ugyanezen országban a fiatalok továbbra is minden segítséget megkapnak, hogy boldogulni tudjanak és könnyen el tudják kezdeni az életüket építeni. Ugyanezen ország oktatása, közlekedése és egészségügye fejlődhet tovább, miután takarékra tettük mindazokat, akik most a fejlődés ellen dolgoznak nap, mint nap (és erről még büszkén be is számolnak). Ugyanebben az országban támogatják a családokat a szinte észrevehetetlen rezsiszámlákkal, a nyugdíjasokat 14. havi nyugdíjjal. Ugyanezen ország továbbra sem fog úszni az uniós háborús pszichózisban lévő fősodorral, hanem józanul kiáll a békés megoldások mellett.

Április 12-én lehet választani.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay