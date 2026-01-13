Ft
Tisza Párt április magyarország Fidesz fiatal választás

Április 13-án kétféle Magyarországra ébredhetünk, lehet választani melyiket akarjuk

2026. január 13. 21:01

Ébredhetünk egy másik Magyarországra, ahol a vérszomjas kommentelők visszamennek abba a lyukba, ahonnan másfél éve előbújtak.

2026. január 13. 21:01
null
Dezse-Zelenka Dóra
Pesti Srácok

„Vagy április 13-án ébredhetünk egy másik Magyarországra. Ahol a vérszomjas kommentelők visszamennek abba a lyukba, ahonnan másfél éve előbújtak.

Ennek a Magyarországnak lesz egy miniszterelnöke, aki nem az ukránoknak, hanem a szorgalmas és tenni, fejlődni akaró magyar családoknak »adja« a pénzt. Ugyanezen ország fiataljainak nem kell majd a kötelező sorkatonaság miatt aggódnia, hanem elmehetnek plusz tanulmányi pontokért tartalékos honvédnek, ha akarnak. Ugyanezen országban az édesanyák életük végéig 100-200 ezer forinttal többet kaphatnak kézhez.

Ugyanezen országban a fiatalok továbbra is minden segítséget megkapnak, hogy boldogulni tudjanak és könnyen el tudják kezdeni az életüket építeni. Ugyanezen ország oktatása, közlekedése és egészségügye fejlődhet tovább, miután takarékra tettük mindazokat, akik most a fejlődés ellen dolgoznak nap, mint nap (és erről még büszkén be is számolnak). Ugyanebben az országban támogatják a családokat a szinte észrevehetetlen rezsiszámlákkal, a nyugdíjasokat 14. havi nyugdíjjal. Ugyanezen ország továbbra sem fog úszni az uniós háborús pszichózisban lévő fősodorral, hanem józanul kiáll a békés megoldások mellett.

Április 12-én lehet választani.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

FeketeFehér
2026. január 13. 22:30
Április 13-án pont ugyanarra az országra fogunk ébredni, mint amiben április 12-én elaludtunk. De ettől még a választás fontos dolog.
Válasz erre
1
0
mivivi
2026. január 13. 21:26
tisza kétfarkú mi hazánk dobrevpárt nagykoalíció sajnos elhozhatná a rossz kormányt
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2026. január 13. 21:07
Én egy harmadikra szavazok...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!