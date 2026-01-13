Amerikai portálnak mondták ki: sok jóra ne számítsanak a zsidók Magyar Pétertől

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Ha Magyar Péter Brüsszel kérésére megnyitja a kapukat a tömeges muszlim bevándorlásnak, akkor a magyar zsidók veszélybe kerülnek. Az amerikai zsidó portál arra emlékeztet, hogy Orbán Viktor megtagadta Brüsszel erre vonatkozó diktátumát.
Egy esetleges Magyar-kormány negatív hatással lehet a helyi magyar zsidó közösségre – nyilatkozta Megyeri Jonatán, a Neokohn főszerkesztője a Jewish News Syndicate amerikai zsidó portálnak.
Megyeri szerint ez nem feltétlenül a „hagyományos antiszemitizmus” erősödése miatt lehet így, hanem a magyar bevándorláspolitika megváltozása miatt.
A lakosság körében az a félelem uralkodik, hogy Magyar Péter kormánya az Európai Unió többi tagállamának példáját követve megnyitná a határokat a muszlim migránsok előtt – mondta Megyeri Jonatán, aki ezt a félelmet „meglehetősen megalapozottnak” nevezte.
A Neokohn főszerkesztője a magyar-izraeli kapcsolatokról is beszélt a magyar választások tükrében.
„Úgy gondolom, hogy Orbán veresége a magyar választásokon – túlzás nélkül mondom – káros hatással lenne Izraelre” – fogalmazott.
Rámutatott, a probléma nem azzal van, hogy Magyar Izrael-ellenes politikát folytatna, hanem azzal, hogy nem vállalna semmilyen konfliktust Brüsszellel Izraellel kapcsolatban.
Ezzel szemben Orbán Izraellel való szövetsége tökéletesen illeszkedik az EU diktátumainak megtagadását is magában foglaló külpolitikába, különösen a bevándorlás kérdésében.
Mivel Nyugat-Európát elárasztják a bevándorlók, akik közül sokan ellenségesen viszonyulnak a zsidókhoz, Orbán elutasította az EU követelését, hogy Magyarország nyissa meg határait a menedékkérők előtt – olvasható a Jewish News Syndicate cikkében.
