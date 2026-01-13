Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Amerikai portálnak mondták ki: sok jóra ne számítsanak a zsidók Magyar Pétertől

2026. január 13. 20:20

Ha Magyar Péter Brüsszel kérésére megnyitja a kapukat a tömeges muszlim bevándorlásnak, akkor a magyar zsidók veszélybe kerülnek. Az amerikai zsidó portál arra emlékeztet, hogy Orbán Viktor megtagadta Brüsszel erre vonatkozó diktátumát.

2026. január 13. 20:20
Egy esetleges Magyar-kormány negatív hatással lehet a helyi magyar zsidó közösségre – nyilatkozta Megyeri Jonatán, a Neokohn főszerkesztője a Jewish News Syndicate amerikai zsidó portálnak.

Megyeri szerint ez nem feltétlenül a „hagyományos antiszemitizmus” erősödése miatt lehet így, hanem a magyar bevándorláspolitika megváltozása miatt.

A lakosság körében az a félelem uralkodik, hogy Magyar Péter kormánya az Európai Unió többi tagállamának példáját követve megnyitná a határokat a muszlim migránsok előtt – mondta Megyeri Jonatán, aki ezt a félelmet „meglehetősen megalapozottnak” nevezte.

A Neokohn főszerkesztője a magyar-izraeli kapcsolatokról is beszélt a magyar választások tükrében.

„Úgy gondolom, hogy Orbán veresége a magyar választásokon – túlzás nélkül mondom – káros hatással lenne Izraelre” – fogalmazott.

Rámutatott, a probléma nem azzal van, hogy Magyar Izrael-ellenes politikát folytatna, hanem azzal, hogy nem vállalna semmilyen konfliktust Brüsszellel Izraellel kapcsolatban.

Ezzel szemben Orbán Izraellel való szövetsége tökéletesen illeszkedik az EU diktátumainak megtagadását is magában foglaló külpolitikába, különösen a bevándorlás kérdésében. 

Mivel Nyugat-Európát elárasztják a bevándorlók, akik közül sokan ellenségesen viszonyulnak a zsidókhoz, Orbán elutasította az EU követelését, hogy Magyarország nyissa meg határait a menedékkérők előtt – olvasható a Jewish News Syndicate cikkében.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP


 

 

nuevoreynuevaley
2026. január 13. 22:38
nuevoreynuevaley
2026. január 13. 22:38
Válasz erre
0
1
anna23
2026. január 13. 22:21
anna23
2026. január 13. 22:21
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. január 13. 21:48
Én csak abban reménykedem, hogy Megyeri Jonathán véleményét és útmutatását minden zsidó polgártársunk érti és azonosul vele. Orbán Viktor győzelme jó a népének, a magyarságnak és a zsidóságnak is.
Válasz erre
5
0
neszteklipschik
•••
2026. január 13. 21:45 Szerkesztve
A "mi" antiszemitáink mind a Fossiásra szavaznak, hiszen ő majd örömest beengedi azokat a két lábon járó biológiai fegyvereket, akik majd elvégzik a magyarországi zsidókon a "piszkos munkát". Őket nem érdekli, hogy utána muszlim ország leszünk, csak a gyűlölt zsidók pusztuljanak, Izrael pedig tünjön el a térképről. Nem számít nekik semmi, BÁRMEKKORA ár megfizethető ezekért a "szent" célokért. Álláhu-ák-bár! Ilyen az, amikor a gyűlölet veszi át a józan ész helyét...
Válasz erre
4
1
