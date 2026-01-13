Amerikai portálnak mondták ki: sok jóra ne számítsanak a zsidók Magyar Pétertől

„Úgy gondolom, hogy Orbán veresége a magyar választásokon – túlzás nélkül mondom – káros hatással lenne Izraelre” – fogalmazott.

Rámutatott, a probléma nem azzal van, hogy Magyar Izrael-ellenes politikát folytatna, hanem azzal, hogy nem vállalna semmilyen konfliktust Brüsszellel Izraellel kapcsolatban.

Ezzel szemben Orbán Izraellel való szövetsége tökéletesen illeszkedik az EU diktátumainak megtagadását is magában foglaló külpolitikába, különösen a bevándorlás kérdésében.

Mivel Nyugat-Európát elárasztják a bevándorlók, akik közül sokan ellenségesen viszonyulnak a zsidókhoz, Orbán elutasította az EU követelését, hogy Magyarország nyissa meg határait a menedékkérők előtt – olvasható a Jewish News Syndicate cikkében.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP