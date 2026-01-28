Ft
01. 28.
szerda
A Tisza Párt képviselői nem értik, hogy miért fontos a rezsicsökkentés – szájzár-párt a fővárosban

2026. január 28. 12:09

2026. január 28. 12:09

Ellátogattunk az év első Fővárosi Közgyűlesére, ahol tiszás képviselőket szerettünk volna szóra bírni a legaktuálisabb kérdésekben!

2026. január 28. 12:09
null

A Tisza háza táján egyre több az elszólás.  

Kezdenek előkerülni a fiókból a globalista tervek. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke korábban arról beszélt, hogy szerinte a rezsicsökkentés csak egy humbug. Orbán Anita, a Tisza legújabb arca pedig egyenesen kijelentette: ha ők lesznek hatalmon, nem fognak vétózni Brüsszelben!

Ezekben a témákban szerettük volna kérdezni a tiszás politikusokat, azonban most sem kaptunk választ kérdéseinkre.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

74bro
•••
2026. január 28. 12:19 Szerkesztve
A rezsinövelés nem lesz humbug. Aki azt hiszi, bármi olcsóbb lesz az elkövetkező években, legyen bárki is kormányon, az naívabb, mint egy tizenkét éves szűzleány. Aki pedig azt hiszi, hogy a brüsszeli kartell uralma alatt kisebb lesz a korrupció, az egyenesen az elmegyógyintézetbe tartozik. Ja bocs azokat bezáratta a Gyurcsány... ma már tudjuk miért. Honnan szedne a bal miniszterelnök jelölteket, ha be vannak zárva?
Válasz erre
1
0
states-2
2026. január 28. 12:18
Nem tökmindegy, agyon lesz verve a komcsi csürhe megint, most éppen pszichopatástól.
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
•••
2026. január 28. 12:14 Szerkesztve
2002-2010 között MINDEN évben 3-5%-al emelték a víz-cstorna és szemétszállítási díjakat a szocálisan érzékeny ballibsik. Nem csak egy bizonyos jövedelem felett, hanem mindenkinek. A legrosszabbul a bérlakásban élők jártak, nekik a lakbér is emlkedett, vagy akik nem tudtak felszerelni vízórát mert nem volt rá pénzük. Emelkedtek a gázárak és a villanyárak is. Ez a kádár rendszer hagyománya. Orbánék szoktatták ahhoz a polgárokat, hogy a január ne az áremelésekről, hanem a jövedelmek emeléséről szóljon. Ami fura, hogy Bp-en áll legrosszabbul a fidesz, pedig éppen itt történtek az emelések a legnagyobb mértékben, továbbá koncentráltan itt dolgoznak a legtöbben. Nekem van egy elméletem, a pronyó mindössze 4 hónapra tud visszaemlékezni, továbbá gondolkodása sem komplex. Nem azt figyeli, a politikus melyik gonbot nyomja meg, hanem azt, milyen fikát olvas róla. Pedig neki a megnyomott gomb nagyon fontos akár nemzeti, akár EU szinten, maga a politikus nem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!