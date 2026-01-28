A Tisza Párt képviselői nem értik, hogy miért fontos a rezsicsökkentés – szájzár-párt a fővárosban

A Tisza háza táján egyre több az elszólás.

Kezdenek előkerülni a fiókból a globalista tervek. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke korábban arról beszélt, hogy szerinte a rezsicsökkentés csak egy humbug. Orbán Anita, a Tisza legújabb arca pedig egyenesen kijelentette: ha ők lesznek hatalmon, nem fognak vétózni Brüsszelben!