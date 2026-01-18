A Tisza most minden eddigi baklövését felülmúlta: nyilvános elismerték, garantált a háborúba való belépés (VIDEÓ)

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
A Tisza elnökének támogatóit míg a saját szavazóik sem kedvelik.
Kéri László arról beszélt, hogy egy esetleges Tisza-kormány akkor is beléptetné Magyarországot a háborúba, ha azt a magyar emberek nem támogatnák.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán közzétett videóban reagált Kéri László nyilatkozatára, amelyben a politológus arról beszélt, hogy a Tisza Párt a magyarok akarata ellenére is háborúba sodorná Magyarországot.
Menczer Tamás a Facebookon megosztott videójában élesen bírálta Kéri kijelentéseit. Mint fogalmazott:
Ez az egyik legdurvább, ha nem a legdurvább tiszás bukta, lebukás, amit eddig láttunk.”
A kommunikációs igazgató felidézte, hogy Kéri László korábban nyilvánosan arról beszélt: egy Tisza-kormány akkor is beléptetné Magyarországot a háborúba, ha azt a magyar emberek nem támogatnák. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Kéri mindezt a Tisza Párt logója előtt ülve mondta el, és egyértelműen kijelentette:
Magyar Péter akkor is beleviszi a háborúba a magyarokat és Magyarországot, ha ez a magyaroknak nem tetszik.”
Hozzátette: Kéri László szerint egy tiszás kormány nemcsak hogy nem akarna, de nem is tudna kimaradni a konfliktusból.
Kapcsolódó vélemény
Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?
Kéri arról is beszélt, hogy „egy tiszás kormány ebből nem is akarna, és nem is tudna kimaradni, sőt a brüsszeli háborúpártiakkal együtt egy hosszú háborúra készülnek Oroszországgal szemben.”
Menczer Tamás a videó végén hangsúlyozta, hogy szerinte mindez világosan megmutatja a politikai különbséget a pártok között.
Na ezért mondjuk mi azt, hogy a Fidesz a biztos választás, és a legfontosabb három szó: a béke és Orbán Viktor.”
