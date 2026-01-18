A Tisza most minden eddigi baklövését felülmúlta: nyilvános elismerték, garantált a háborúba való belépés (VIDEÓ)

Kéri arról is beszélt, hogy „egy tiszás kormány ebből nem is akarna, és nem is tudna kimaradni, sőt a brüsszeli háborúpártiakkal együtt egy hosszú háborúra készülnek Oroszországgal szemben.”

Menczer Tamás a videó végén hangsúlyozta, hogy szerinte mindez világosan megmutatja a politikai különbséget a pártok között.