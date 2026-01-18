Ft
01. 18.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt menczer tamás magyar péter kéri lászló

A Tisza most minden eddigi baklövését felülmúlta: nyilvános elismerték, garantált a háborúba való belépés (VIDEÓ)

2026. január 18. 13:13

Kéri László arról beszélt, hogy egy esetleges Tisza-kormány akkor is beléptetné Magyarországot a háborúba, ha azt a magyar emberek nem támogatnák.

2026. január 18. 13:13
null

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán közzétett videóban reagált Kéri László nyilatkozatára, amelyben a politológus arról beszélt, hogy a Tisza Párt a magyarok akarata ellenére is háborúba sodorná Magyarországot.

Menczer Tamás a Facebookon megosztott videójában élesen bírálta Kéri kijelentéseit. Mint fogalmazott:

Ez az egyik legdurvább, ha nem a legdurvább tiszás bukta, lebukás, amit eddig láttunk.”

A kommunikációs igazgató felidézte, hogy Kéri László korábban nyilvánosan arról beszélt: egy Tisza-kormány akkor is beléptetné Magyarországot a háborúba, ha azt a magyar emberek nem támogatnák. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy Kéri mindezt a Tisza Párt logója előtt ülve mondta el, és egyértelműen kijelentette:

Magyar Péter akkor is beleviszi a háborúba a magyarokat és Magyarországot, ha ez a magyaroknak nem tetszik.”

Hozzátette: Kéri László szerint egy tiszás kormány nemcsak hogy nem akarna, de nem is tudna kimaradni a konfliktusból.

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

Kéri arról is beszélt, hogy „egy tiszás kormány ebből nem is akarna, és nem is tudna kimaradni, sőt a brüsszeli háborúpártiakkal együtt egy hosszú háborúra készülnek Oroszországgal szemben.”

Menczer Tamás a videó végén hangsúlyozta, hogy szerinte mindez világosan megmutatja a politikai különbséget a pártok között.

Na ezért mondjuk mi azt, hogy a Fidesz a biztos választás, és a legfontosabb három szó: a béke és Orbán Viktor.”

Nyitókép: képernyőfotó

pollip
2026. január 18. 14:29
Köszi Kéri! Április 12-én este nem fogod érteni:-))))
nyugalom
2026. január 18. 14:26
Poloska dubaji ingatlanja ok?
mandiner62
2026. január 18. 14:13
Ezt szeretnéd vén marha?
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2026. január 18. 14:11
Vajon a fideszes agyhalottak azt tudják, hogy a többi eus országban sincs háború? És ott bizony nem Viktor a mindenható elnök. A fidesz szavazók most nagy mérgesek lennénel ha tudnának gondolkodni..
