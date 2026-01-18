»Nem fogja megúszni Magyar Péter se, meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben. Ez lehet, hogy potenciális szavazatveszteséggel jár. Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát« magyarázza a felvételen Kéri László.

A baloldali politológus már több kérdésben lebuktatta Magyar Pétert és pártját. Emlékezetes, korábban arról beszélt, hogy a Tisza Párt az utolsó pillanatban felveszi majd a bukott baloldali politikusokat is a listájára, de azt is megerősítette már, hogy a Tisza Párt minden európai elvárást teljesítene, ha kormányra kerül.