háború tisza párt magyar péter Kéri László

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

2026. január 18. 06:32

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

2026. január 18. 06:32
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Történt valami, ami végérvényesen felnyithatja még a legelvakultabb szektások szemét is.

Kéri László egy szép nagy Tisza-logó előtt ülve bevallotta: ha jön a Tisza, Magyarország megy a háborúba! És hosszú háborúra készülnek – írta a Facebookon Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy videórészletet mellékelt, amelyen Kéri László a XIII. kerületi egyik Tisza-sziget előadásán beszél.

»Nem fogja megúszni Magyar Péter se, meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben. Ez lehet, hogy potenciális szavazatveszteséggel jár. Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát« magyarázza a felvételen Kéri László.

A baloldali politológus már több kérdésben lebuktatta Magyar Pétert és pártját. Emlékezetes, korábban arról beszélt, hogy a Tisza Párt az utolsó pillanatban felveszi majd a bukott baloldali politikusokat is a listájára, de azt is megerősítette már, hogy a Tisza Párt minden európai elvárást teljesítene, ha kormányra kerül.  

Ez a mostani videó azonban fehéren-feketén bizonyítja, hogy Magyar Péter Brüsszel bábja.”

google-2
2026. január 18. 09:44
Szégyellni Kérit, letagadni őt, de azért vele dolgozni, agitálni küldeni őt. Milyen kétarcúság, mekkora disszonancia…
Box Hill
2026. január 18. 09:22
»Nem fogja megúszni Magyar Péter se, meg a Tisza se, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben." Az nem volt már egyértelmű állásfoglalás, hogy a Tisza képviselői ukrán zászlóba öltöztek az EU parlamentjében?
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2026. január 18. 09:08
Kéri kikéri magának, hogy Tiszás lenne.😄
rasputin
2026. január 18. 08:50
patmorerasputin 2026. január 18. 08:14 Senki, te zakkant Hangya the Hut, mert a NATO nem állt hadban. Mit jelent az hogy hadi ellenfél?
