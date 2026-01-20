A szakértő elárulta: hiába tetszett meg a Fidesz szlogenje Magyar Péternek, nem tud rátenyerelni

Ifjabb Lomnici Zoltán a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján egy megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.

Az alkotmányjogász ismertette, hogy minennek jogi alapja a polgári törvénykönyv vonatkozó szabályai alapján az adott helyzetben való elvárhatóságból, illetve a joggal való visszaélés tilalmából vezethető le, a rosszhiszemű, illetve csalárdul viselkedő bejelentővel szemben a védjegy elutasításának vagy törlésének kell helyt adni.