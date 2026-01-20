Ft
01. 21.
szerda
tisza párt magyar péter ifjabb lomnici zoltán fidesz jelmondat választás

A szakértő elárulta: hiába tetszett meg a Fidesz szlogenje Magyar Péternek, nem tud rátenyerelni

2026. január 20. 21:37

Súlyosabb esetben még a bűncselekmény gyanúja is felmerülhet ilyen típusú ügyekben.

2026. január 20. 21:37
null

Ifjabb Lomnici Zoltán a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján egy megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.

Az alkotmányjogász ismertette, hogy minennek jogi alapja a polgári törvénykönyv vonatkozó szabályai alapján az adott helyzetben való elvárhatóságból, illetve a joggal való visszaélés tilalmából vezethető le, a rosszhiszemű, illetve csalárdul viselkedő bejelentővel szemben a védjegy elutasításának vagy törlésének kell helyt adni.

A szakértő szerint, ha már megtörtént a rosszhiszemű bejelentés, a tényleges jogosult által felszólalás indítható a bejelentett védjegy ellen, ha még nem lajstromozták, illetve törlési eljárás kérhető rosszhiszemű bejelentésre hivatkozva, ha már lajstromozott.

Mindezek alapján a védjegyszabályok akaratlagos és egyértelmű megsértése történt Magyar Péter és a Tisza Párt részéről. Súlyosabb esetben pedig kivételesen felmerülhet bűncselekmény gyanúja is ilyen típusú ügyekben”

– tette hozzá.

Ifjabb Lomnici Zoltán a fentiek alapján egyértelműen kijelentette, Magyar Péter és a Tisza Párt nem jegyeztetheti be jogszerűen védjegyként a Fidesz–KDNP „biztos választás” szlogenjét. Pedig a Tisza-vezér már azt is kilátásba helyezte, hogy termékeket hoznának forgalomba a védjeggyel, 

ami nem csupán szokatlan megoldás egy kampányban, hiszen aligha találunk példát rá, hogy egy párt az ellenfele jelmondatával korteskedjen, hanem jogsértő is lenne.

Azonban, mint ismert nemcsak a jelmondatra vetett szemet Magyar Péter és csapata, hanem lefoglalták a Fidesz–KDNP kampányszlogenjéhez fűződő domaineket, amelyekkel három napon keresztül az ellenfél kampányát promotálták. Ezt követően a Tisza Párt elnöke vérszemet kapott, és a 2030-as választáshoz kapcsolódó domainneveket is elkezdte lefoglalni – jegyezte meg a Magyar Nemzet. Ez több szakértő szerint is arra utal, hogy pártelnök és belső köre már készül a 2026-os választási vereségre.


Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

