A szakértő elárulta: hiába tetszett meg a Fidesz szlogenje Magyar Péternek, nem tud rátenyerelni

Beszédes domainek bizonyíthatják: Magyar Péter előre készül a bukásra
Több száz weblap címet foglaltak le a Tisztelet és Szabadság Párt nevében, némelyiknek egészen furcsa nevet találtak ki.
Súlyosabb esetben még a bűncselekmény gyanúja is felmerülhet ilyen típusú ügyekben.
Ifjabb Lomnici Zoltán a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény alapján egy megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.
Az alkotmányjogász ismertette, hogy minennek jogi alapja a polgári törvénykönyv vonatkozó szabályai alapján az adott helyzetben való elvárhatóságból, illetve a joggal való visszaélés tilalmából vezethető le, a rosszhiszemű, illetve csalárdul viselkedő bejelentővel szemben a védjegy elutasításának vagy törlésének kell helyt adni.
A szakértő szerint, ha már megtörtént a rosszhiszemű bejelentés, a tényleges jogosult által felszólalás indítható a bejelentett védjegy ellen, ha még nem lajstromozták, illetve törlési eljárás kérhető rosszhiszemű bejelentésre hivatkozva, ha már lajstromozott.
Mindezek alapján a védjegyszabályok akaratlagos és egyértelmű megsértése történt Magyar Péter és a Tisza Párt részéről. Súlyosabb esetben pedig kivételesen felmerülhet bűncselekmény gyanúja is ilyen típusú ügyekben”
– tette hozzá.
Ifjabb Lomnici Zoltán a fentiek alapján egyértelműen kijelentette, Magyar Péter és a Tisza Párt nem jegyeztetheti be jogszerűen védjegyként a Fidesz–KDNP „biztos választás” szlogenjét. Pedig a Tisza-vezér már azt is kilátásba helyezte, hogy termékeket hoznának forgalomba a védjeggyel,
ami nem csupán szokatlan megoldás egy kampányban, hiszen aligha találunk példát rá, hogy egy párt az ellenfele jelmondatával korteskedjen, hanem jogsértő is lenne.
Azonban, mint ismert nemcsak a jelmondatra vetett szemet Magyar Péter és csapata, hanem lefoglalták a Fidesz–KDNP kampányszlogenjéhez fűződő domaineket, amelyekkel három napon keresztül az ellenfél kampányát promotálták. Ezt követően a Tisza Párt elnöke vérszemet kapott, és a 2030-as választáshoz kapcsolódó domainneveket is elkezdte lefoglalni – jegyezte meg a Magyar Nemzet. Ez több szakértő szerint is arra utal, hogy pártelnök és belső köre már készül a 2026-os választási vereségre.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Több száz weblap címet foglaltak le a Tisztelet és Szabadság Párt nevében, némelyiknek egészen furcsa nevet találtak ki.