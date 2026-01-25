Ft
2026. január 25. 15:46

A napokban két ilyen önvallomás is megörvendeztetett minket.

2026. január 25. 15:46
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Imádok intimitásokat megtudni politikusokról. Ezért is szeretem a kampányt, mert ilyenkor csőstül dőlnek ránk az információk. Nem csak a szóban forgó személyek ellenfeleitől: gyakran ők maguk állnak elő valamivel, ami hírré válhat. A napokban két ilyen önvallomás is megörvendeztetett minket.

Orbáné a fontosabb. Kiderült, hogy ő egy »szabad ember«. Az persze nem újdonság, hogy itthon tényleg azt csinál, amit akar. Saját hatalmi keretei között valóban elszabadult. De külső mozgását tekintve éppen nem függetlennek, inkább kiszolgáltatottnak, néha kínosan megalázkodónak látszik, hol Putyin, hol Trump, hol a kínai gazdasági befolyás irányában. Részben ennek kompenzálására kell folyton a szuverenitásról harsognia.

Vagyis, hogy önállóan döntő, »szabad ember« volna, azt eddig jól titkolta. Márpedig ő csak tudja. Meg is írta, egy címzettje szerint Zelenszkijnek, valójában a saját közönségének szánt Fb-bejegyzésben: »Kedves Volodimir! Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút… Ezért hiá­ba hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet.«

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

elcapo-2
2026. január 25. 20:41
Már csak ez kellett. A vén, botoxos, komcsi múmia előmászott a kriptából és most nem talál vissza!
Válasz erre
0
0
Poldi bácsi
2026. január 25. 19:41
Azért annak van valami diszkrét bája, hogy a mi "cenzor Ildikónk", a Putyin bábja jelzőt használja bárkire is. De fel-fel ti rabjai a földnek! Ugye öreglány?
Válasz erre
5
0
falora
•••
2026. január 25. 19:39 Szerkesztve
Az ukrán élősködő tolvaj gecinek kéne a pénzünk, mi meg nem adjuk, és ez neki nem tetszik. Csak ennyiről van szó, kedves Ildikó. Bizonyára Ön örömmel adná oda neki a magyarok összes pénzét, hogy a felét ellopja, a másik felét pedig elégesse egy soha véget nem érő vesztes háborúban, amihez nekünk semmi közünk. Ezért nem Ön dönt ezekről a kérdésekről, kedves Ildikó.
Válasz erre
2
0
falora
2026. január 25. 19:35
Lendvai Ildikónak nehéz értelmeznie a "szabad ember" fogalmát. De ezt anélkül is tudjuk, hogy újra és újra megosztaná velünk.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!