Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza jockey ewing austerlitz orosz kapitány

A magyar Jockey máris pimaszkodik

2026. január 22. 19:29

A balos bukás legbiztosabb receptjei: gázáremelés, migránskvóta és háború.

2026. január 22. 19:29
null
Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Az osztrák–orosz seregek épp egy rendkívül kockázatos hadmozdulatot hajtottak végre 1805-ben, Austerlitznél, amellyel csapataik straté­giailag kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek. Saját tisztjei ekkor arra buzdították Napóleont, hogy haladéktalanul támadjon. Mire a francia császár – a szájhagyomány szerint – így felelt: »Soha ne zavard meg az ellenségedet, amikor hibázik.« Tehát türelem, várjuk ki szépen, amíg az ellen teljesen véghez viszi taktikai baklövését, s csak utána kell lecsapni rá, szétzúzni.

A történelemből tudjuk, így is történt. Nem szívlelek egyetlen tömeggyilkost, így Napóleont sem, még ha a történelemkönyvekben utóbbi leggyakoribb minőségjelzője fura mód nem a tömeggyilkos vagy a hentes-mészáros, hanem a »katonai zseni«, a »hódító« meg a »felvilágosult despota«. Miközben a világtörténelem (talán) első ideológiaexport-háborúiban a legóvatosabb becslések szerint is hárommillió európai halt meg, a kevésbé óvatosak szerint meg hat és fél millió. Ám ettől még a türelemre intő szavai érvényesek lehetnek, és gyakran eszembe jutnak. Legutóbb a napokban, a »magyar Jockey Ewing« színre lépésekor.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Nézzük csak, mit is beszélt a magyarországi baloldal legfrissebb csodabogara egy minapi interjúban! Rónai Egon az ATV-ben azt kérdezte a Tisza új »gazdaságfejlesztési és energetikai« üdvöskéjétől, megtehetjük-e, hogy leválunk az orosz földgázról és kőolajról. Mire Kapitány István úgy felelt: »Meg kell találni ennek a praktikus megoldását, és nyilvánvalóan Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be, de hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy ezt mi meg fogjuk tudni oldani olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás működjön.«

Itt Rónai közbekérdezett: »Akkor maradna az orosz kapcsolat is?« Mire a volt Shell-guru: »Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan amíg ez lejár, 2027-ig, addig nyilvánvalóan van egy bizonyos kifutása. Ez nem sok idő nyilvánvalóan.« Két mondat – három „nyilvánvaló”. Hol­ott csak az nyilvánvaló, hogy 2027-ig nincs sok idő, így bármiféle leválás-átállás lehetetlenség. És elégséges, megbízható, olcsó más megoldás sincs. Gyors leválást tehát nem ajánlhat egy felelős politikus – legfeljebb egy svindler.

A leválás ugrás lenne a sötétbe. »Nyilvánvalóan« tudja ezt Kapitány is, ám az ő feladata, hogy etessen minket. Hát etet.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
•••
2026. január 23. 12:11 Szerkesztve
Kapitány nagyon nem ért a politikához, és ez rohadtul látszik. A minap nyilatkozta, hogy tudjuk jól a múltból, hogy a piacba nem szabad beavatkozni. Persze hülye! Engedjük meg, hogy bárki vigye az országból, amit akar! Sőt a multik is az a jó, ha minél magasabbra emelhetik az árakat, hátha beledöglünk! Majd folytatta, hogy ugyan még nincs meg a technikai feltétele az oroszoktól való leválásnak, de mindenképp hajtják a diverzifikációt. Aztán tessék már mondani, majd ad itt is az állam agyag virágcserepet, amibe rakjunk mécsest oszt fűtögessünk azzal, mint a németeknél?! Amúgy azzal semmi gondom, ha végre lecserélnék a robothangú hülyegyereket. Qvára idegesítő, irritáló faszkalap és egy fokkal normálisabb embertől kapjuk meg a napi hülyeséget.
Válasz erre
0
0
VeraMayer
2026. január 22. 23:35
Nem baj, Kapitány Pista bácsi pont arra jó, hogy megpuccsolja Polost.
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2026. január 22. 21:34
Ez a Kapitány megmaradt a Vasedény üzletvezetői szinten , ahol kezdte. ( felsőfokú végzettség az nem volt) ......a többi meg csak az impex ( Interag- komcsi titkosszolgálat) és a seggnyalás, nem intelligencia kérdése volt nála.
Válasz erre
2
0
KARAK-ter
2026. január 22. 21:30
Meddig gyakorolhatták otthon a tükör előtt ezt a csodás mosolyt ? Öntelt pojáca mind a kettő !!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!