01. 29.
csütörtök
A kormány most minden magyart megszólít: kiderül, hányadán állnak Brüsszellel

2026. január 29. 09:19

Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármennyibe is kerüljön, és bármeddig is tartson – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

„A Nemzeti Petíció kézbesítése csütörtökön indul, és a dokumentumnak március elejéig mindenkihez meg kell érkeznie" – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-videójában.

Hidvéghi Balázs azt mondta: a petíciót elsőként Budapesten, majd vidéken kézbesítik a postások.

A Nemzeti Petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse – fejtette ki, hozzátéve, hogy Brüsszelben ugyanis eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármennyibe is kerüljön, és bármeddig is tartson.

Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk. Kérek mindenkit, hogy aki nem akarja, hogy mi, magyarok fizessük a háborút, hogy mi fizessük Ukrajna működését, és még magasabb rezsit is fizessünk a háború miatt, az csatlakozzon a petícióhoz, és üzenjük meg együtt Brüsszelnek és bábjainak, hogy nem fizetünk. A petíció visszaküldésére március 23-ig van lehetőség. Üzenjük Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!” – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

(MTI)

Fotó: MTI/Purger Tamás

Héja
2026. január 29. 09:55
Ezt nevezik demokráciának. Miközben M. Péter jelöltjeinek nyilatkozni, interjút adni is tilos. Hörögjetek tiszások/ballibek.
