A kormány most minden magyart megszólít: kiderül, hányadán állnak Brüsszellel

„A Nemzeti Petíció kézbesítése csütörtökön indul, és a dokumentumnak március elejéig mindenkihez meg kell érkeznie" – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-videójában.

Hidvéghi Balázs azt mondta: a petíciót elsőként Budapesten, majd vidéken kézbesítik a postások.