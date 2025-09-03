„Nem tudom másként látni!

Aki a közutat versenyzésre használja, aki – nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy átlépje a biztonságos közlekedés határait – kikapcsolja a jármű vezetéstámogató rendszereit, vagy aki másokkal szembeni türelmetlenségből, agresszivitásból, indulatból eredően büntetőfékezéssel, akadályozással, a követési távolság meg nem tartásával veszélyeztet másokat, az a többi közlekedő életére tör. Az ilyen ember kezében a jármű fegyver, ami emberi életek kioltására alkalmas.

Ezért tekintem gyilkosságnak az Árpád hídi gázolást.

Az elmúlt másfél évben páratlanul széleskörű együttműködésben, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt készítettük el az új KRESZ tervezetét. Mintegy 70 szervezet és több mint 100 szakértő bevonásával, 6 munkacsoportban, 7 széleskörű workshop, és több száz szakértői egyeztetés keretében több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztunk fel.

A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgáljuk, így a jogosítványhoz jutás feltételeit is. Az orvosi, testi-szellemi alkalmasság, vagy az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok hatékonyságát érintően a Semmelweis Egyetem szakértői támogatását kértük. Egy orvosszakmai munkacsoport felülvizsgálta a gépjárművezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának módszertani elemeit és fejlesztési javaslatokat dolgozott ki. Abban tehát, hogy szükséges-e pszichológiai vizsgálat, szakértők véleményét kérjük ki. A munka még zajlik, az én véleményem pedig ismert.

Ahhoz azonban, hogy a magyar utakon végre elérjünk egy szemléletbeli rendszerváltást, első lépésként jó lenne belátni: a közlekedési szabályok átlépésével senki sem (csak) a saját életét veszélyezteti.”