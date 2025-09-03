Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lázár János Árpád híd baleset

Ezért tekintem gyilkosságnak az Árpád hídi gázolást

2025. szeptember 03. 16:41

Nem tudom másként látni!

2025. szeptember 03. 16:41
null
Lázár János
Lázár János
Facebook

„Nem tudom másként látni! 

Aki a közutat versenyzésre használja, aki – nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy átlépje a biztonságos közlekedés határait – kikapcsolja a jármű vezetéstámogató rendszereit, vagy aki másokkal szembeni türelmetlenségből, agresszivitásból, indulatból eredően büntetőfékezéssel, akadályozással, a követési távolság meg nem tartásával veszélyeztet másokat, az a többi közlekedő életére tör. Az ilyen ember kezében a jármű fegyver, ami emberi életek kioltására alkalmas. 

Ezért tekintem gyilkosságnak az Árpád hídi gázolást.

Az elmúlt másfél évben páratlanul széleskörű együttműködésben, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt készítettük el az új KRESZ tervezetét. Mintegy 70 szervezet és több mint 100 szakértő bevonásával, 6 munkacsoportban, 7 széleskörű workshop, és több száz szakértői egyeztetés keretében több mint 1500 észrevételt, javaslatot dolgoztunk fel.

A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgáljuk, így a jogosítványhoz jutás feltételeit is. Az orvosi, testi-szellemi alkalmasság, vagy az időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatok hatékonyságát érintően a Semmelweis Egyetem szakértői támogatását kértük. Egy orvosszakmai munkacsoport felülvizsgálta a gépjárművezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatának módszertani elemeit és fejlesztési javaslatokat dolgozott ki. Abban tehát, hogy szükséges-e pszichológiai vizsgálat, szakértők véleményét kérjük ki. A munka még zajlik, az én véleményem pedig ismert.

Ahhoz azonban, hogy a magyar utakon végre elérjünk egy szemléletbeli rendszerváltást, első lépésként jó lenne belátni: a közlekedési szabályok átlépésével senki sem (csak) a saját életét veszélyezteti.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vezekere
2025. szeptember 03. 16:50
Minden szándékos szabályszegés, ami hálálhoz vezet, gyilkosság. Ha az gyerekem lett volna a bringás, nem lenne szükség erre a színjátékra.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. szeptember 03. 16:50
Ameddig a bírók bírálhatatlanok, addig egy komolyabb összeg csodákat tehet!
Válasz erre
1
0
elégia
2025. szeptember 03. 16:48
És még több traffipaxot. Nem a bevétel miatt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!