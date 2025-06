Összeállt a DK-SZDSZ-MSZP-koalíció: be is indult a jobboldal sovinisztázása

A megnyitó beszédet Dobrev Klára mondta. Persze ez nem volt véletlen, hiszen az EP-képviselő pár napja került immár hivatalosan is a Demokratikus Koalíció élére, a 96 éves korában elhunyt Vitányi Iván pedig a párt örökös tiszteletbeli elnöke.

Dobrev erődemonstrációt tartott, hiszen a DK több kis- és nagyágyúja is elkísérte, ott volt Arató Gergely, Varga Zoltán, Varju László, ők parlamenti képviselők (ez utóbbi csak néhány hete térhetett vissza az ország házába), Élő Norbert hegyvidéki önkormányzati képviselő, Nemes Gábor, az etikai bizottság elnöke, valamint olyan, korábban nagy neveknek számító figurák, mint például Avarkeszi Dezső főjogász vagy például Szabó Zoltán egykori erzsébetvárosi polgármester.

Ők mindannyian meghallgathatták, hogy vadonatúj elnökük szerint Vitányi munkássága nemcsak a baloldal, hanem az egész magyar demokratikus közösség számára példaadó,

egy erkölcsi iránytű, folyamatos lelkiismeret, viszonyítási pont is volt, ezért nagy feladat méltónak lenni az örökségéhez. Nem volt hajlandó elfogadni, hogy a szellem és a közélet egymástól különválasztható, azt vallotta, hogy a gondolat felelősség, a tudás kötelez.

Dobrev azt mondta, Vitányi a műveiben ugyanarra a kérdésre kereste a választ, mint amire ő és a közössége azóta is mindennap: milyen világban akarunk élni? Ez a kérdés ma is nagyon aktuális – jelentette ki a pártelnök –, hiszen csakúgy, mint amikor az Egyharmadország megjelent, ma is egyre nő azoknak a száma Magyarországon, akikről a hatalom megfeledkezik, egyre több a kiszolgáltatott, akiknek a hangja nem jut el a döntéshozókig.

De az Európa-paragdima tanulmány is időszerű – állítja Dobrev, tovább fokozva az aktuálpolitikai elemeket a beszédében –, hiszen most

a soviniszta, nacionalista, bezárkózó, gonosz politikusok próbálják meg elhitetni egy országgal, hogy Európa börtön és Európa a magyar szuverenitás végét jelenti.

Vitányi azt írta, Európa nem lánc, hanem felszabadít, nem földrajzi egység, nem térkép, hanem értékközösség, ahova a magyarok tartozni akarnak. Az egykori politikus a köztársaság, a demokrácia, a szabadság, a felelősség, a méltóság embere volt – mondta a DK elnöke, szerinte Vitányi sohasem a hatalmat kereste.

Dobrev lírai, szívhez szóló elemeket is becsempészett az előadásába. Azt mondta, „Vitányi itt él bennünk ma, minden egyes nap, mindig velünk van, itt van minden egyes szavunkban, minden egyes dilemmánkban, döntésünkben. Itt van akkor, amikor nemet mondunk az autoriter hatalomra, megtévesztésre, kirekesztésre, gyűlöletre, a háborús uszításra, a soviniszta kormányra és az ő politikájára. Lehet itt egymást kölcsönösen kémkedéssel vádolni, de ettől még nem lesz igazuk, mert

ennek a kormánynak a példaképei kétszer is gyalázatos módon világháborúba sodorták Magyarországot a béke jelszavával,

s okoztak mérhetetlen szenvedést és károkat Magyarországnak” – fogalmazott és szintén az örökös tiszteletbeli elnökre hivatkozott, amikor kijelentette, felemelik a szavunkat, amikor – itt a Fővárosi Közgyűlésben történtekre utalt – egy megtépázott, egy zsarnok által legázolni és megszüntetni kívánt nemzet zászlaját a földre dobálják, és amikor igent mondanak egy szabad, európai, baloldali Magyarországra.

A többi előadó közül a legérdekesebbeket Spiró György író mondta, aki apokaliptikus képet vázolt fel a világ állapotáról, az új középkor eljöveteléről. A feudalizmus újjáéledéséről, a maffiaállamról beszélt, szerinte négyévente magunk választjuk meg a fáraóinkat, a kényúr hatalma nem istentől, hanem a néptől származik, s ami korábban jog volt, mára keggyé változott. Spiró idézte Albert Einsteint, aki szerint az emberiség a harmadik világháborút kőbaltákkal vívja. „Túl optimista volt a tudós” – jelentette ki.

A legszórakoztatóbb perceket pedig Sebő Ferenc szerezte a nagyérdeműnek, hiszen az énekes elmondta,