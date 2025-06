Jó ideje hatalmas csapat dolgozik a hergelésen, a kormány megbuktatásán – nem lehetetlen, hogy Aranyosi Péter is csapattag

Aranyosi felidézett egy tíz évvel ezelőtt, a miskolci Avas lakótelepen történt estét is. Mint fogalmazott, ez „a legjobb hely”, ami véleménye szerint „innen – [Budapestről – a szerző] nézve Mordor, a fekete kapun túl”. Aranyosi a közönségnek azt is elárulta, hogy a második világháborút a Csillagok háborújánál is jobban szereti. Elmondása szerint az alatta ülő két „drappszínű kislány” közül az egyik csillogó szemmel felnézett rá és megkérdezte: „Há' tanárbácsinak van már barátnője?” Erre a humorista visszakérdezett, hogy „Julcsika, neked van már barátod?”, mire azt a választ kapta a nyolcadikos kislánytól, hogy „oh, én már két éve emberrel élek”.

Szóval „drappszínű kislány”. Minden zokszó nélkül átment, senki nem vonta kérdőre az ez esetben is rasszistaként fellépő Aranyosit.