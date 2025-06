Már Orbán Viktor is szóvá tette: újabb Magyar Péter-fanatikus csoport jött létre – „áldásos” hatásait a Mandiner is érzi

A Mandinert is támadják a tiszás online aktivisták

Az elmúlt hónapokban szerkesztőségünk is azt tapasztalta, hogy a Mandiner közösségimédia-felületei is a tiszás online aktivisták célkeresztjébe kerültek. Gyakorlatilag minden Magyar Péterről vagy a NATO-ülésen Ukrajnát éltető Ruszin-Szendi Romuluszról szóló cikk alatt rekordgyorsasággal, alig 1 óra alatt felbukkan 100-150 kommentelő, akik kísértetiesen hasonló szövegekkel operálnak a kommentjeikben. A Mandiner munkatársainak saját felületein is hasonló jelenséget tapasztaltunk, így például Kacsoh Dániel főszerkesztő-helyettes és Lentulai Krisztián kollégánk oldalai is állandó támadás alatt állnak.