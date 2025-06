„Elolvastam Zelenszkij-interjút. Szerintem szégyen!

Alákérdezés netovábbja. Magyar kisebbség nem ért meg egy kérdést sem. Simán átment az az ötlete is, hogy Trump fenyegesse mindenféle fegyverekkel Putyint (atomra gondolt?)

Mondom mindezt úgy, hogy mély együttérzésem a megtámadott Ukrajna iránt, na de konkrét ukrán propagandát nyomni, az nagyon nem vicces (és most még finoman fejeztem ki magam). Kiálltam a Heti Válasz megszüntetése ellen, még a kampányvideóban is benne voltam (mármint a megszüntetés elleni videóban). Továbbra is sajnálom, hogy megszűnt. Sajnálom, hogy itt tart.”