„Három vonatkozó javaslatom is van a végén. Egyik se arra irányul, hogy a Fidesznek legyen jobb, hanem arra, hogy a negatív spirálból mindannyian kikerüljünk.

EGY. A propaganda fixen pörög, ott már érdemi ugrás nem lehetséges sem a nagyságrendben, sem a vonalasságban. Ellenben milyen jó lenne, ha nem ebben versenyeznének az önpropagandásító ellenzéki nyilvánossággal, hanem kilopnák a hátsó kapun a menőséget, és elkezdenének minél több valódi újságírással, önjogon érdekes-értelmes tartalommal jelentkezni.

KETTŐ. Nem tudom, a tévedhetetlenség foszló illúzióján túl miért ragaszkodik a miniszterelnök Nagy Mártonhoz, tökön-paszulyon is átgázolva, de az ország gazdasági és mentális állapotában is érdemi változást hozna egy önkritikus kiállás (nem kell őszödi mértékben), mondván, rosszul választottam, leváltom a minisztert.

HÁROM. Orbán Viktor március 15-én áttelelt poloskákról beszélt, mely beszédmód önmagában elfogadhatatlan, pláne a nemzeti ünnepen. De az ígérete egyfajta, ahogy ő fogalmazott, húsvéti nagytakarításról szólva ezt irányozta elő: »Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat.« Ez pedig megint csak, már a szándék szintjén is súlyosan aggályos, fenyegetve az igazságszolgáltatás, a sajtó és a politika egyes szereplőit.

Az viszont, hogy eztán lement a húsvét bárminemű pénzügyi gépezet felszámolása nélkül, még azt is jelenti, hogy pláne fölöslegesen normalizált egy ilyen verbális támadást és erőszakos viszonyulást.

Tovább frusztrálta az övéit, élezte a közéleti vitákat, majd nem tett semmit. Ha jövőre veszítene, abban benne lenne az is, hogy addig lengette a töltetlen, egyre rozsdásabb flintáját, addig csattintgatta eredmény nélkül, míg az egyre jobban fölpaprikázott ellenfele orrba nem gyűrte.

Az elmúlt három választáson növekvő arányban voltunk vakok a Fidesz-táborra. Én is egy visszhangkamrában működöm, még ha ki-kimászom, ki-kidobnak is onnan. Simán lehet, hogy ott vannak a lelkes és magukat vállaló fideszesek valahol, ahová nincs rálátásom. Akkor Orbán tök nyugodt lehet a választási várakozásaiban. De még ekkor is értelmes dolog lenne megvédenie az övéit, és a fenti három ügyben (a propaganda »sajtósítása«, a gazdasági ortodoxia bevezetése és az üres fenyegetőzések hanyagolása) nagyokat lépni.

Sokkal jobb hely is lehetne ez az ország. Már most, a Fidesz alatt is.”