Bohár Dániel mikrofonvégre kapta a Telex egyik újságíróját – nem volt benne köszönet (VIDEÓ)

A Kormányinfókon és a Fidesz rendezvényein rendszerint élénk érdeklődést mutató és gyakran kérdező Telex egyik ismert munkatársa, Simor Dániel ezúttal meglepően visszafogottan viselkedett, amikor Bohár Dánielnek köszönhetően hirtelen „fordított szerepben” találta magát.

A jelenetről készült videót Bohár Dániel tette közzé a közösségi oldalán, aki arról szeretett volna tájékozódni, hogy „milyen most a hangulat a szerkesztőségben”, most hogy „Biden nem ad már több pénzt” – utalva ezzel arra, hogy a Trump-kormány elvágta az USAID forrásait, amelyeknek korábban a Telex is az egyik kiemelt „haszonélvezője volt”.

Ha kérdésed van, akkor kérlek küldjétek el e-mailen a főszerkesztőnek”

– reagált tárgyilagosan Simor.

A videót itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: Bohár Dániel - Riporter Facebook-oldala

