Szijjártó szerint sokkal kevesebben haltak volna meg a háborúban, ha Brüsszel nem a fegyveres konfliktust támogatja

Kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy a magyar miniszterelnök tavalyi békemisszióját követően az Európai Bizottság elnöke „azt mondta, hogy szó sem lehet tűzszünetről, szó sem lehet béketárgyalásokról, mert az az oroszok érdekeit képviseli”, az e heti amerikai-ukrán tárgyalások után viszont már üdvözölte, s jó ötletnek nevezte a fegyvernyugvási kezdeményezést.

Ezt a fordulatot „politikailag megmosolyogtatónak” nevezte, amely szerinte jól rámutat Ursula von der Leyen „teljes komolytalanságára”, ugyanakkor leszögezte, hogy igen súlyos dologról van szó.

Hogyha három évvel ezelőtt ugyanezen álláspontot képviselték volna, akkor sok százezerrel kevesebb embernek kellett volna meghalnia, sok millió emberrel kevesebbnek kellett volna elmenekülnie, és sok tízmilliárd euróval kevesebb kár jött volna létre

– sorolta.

„Mi már három éve mondtuk, hogy tűzszünet kell és béketárgyalások. Akik három éve ezt elutasították, és most úgy csinálnak, mintha semmi nem történt volna, fel kell, hogy tegyék maguknak egy magányos estén azt a kérdést, hogy mennyivel kevesebb veszteséget kellett volna elszenvednie az emberiségnek, Európának, Közép-Európának, benne Ukrajnának akkor, ha ők három éve nem a magyarok gyalázásával foglalkoztak volna, hanem három éve mondták volna azt, amit mi, három éve mondták volna azt, amit mondanak ők is most” – fogalmazott.