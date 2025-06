„Hazudozó idióta” – Musk nekiment Bonónak, aki szerint 300 000-en haltak meg az USAID-források megvonása miatt

Heves vitát váltott ki Bono, a U2 frontembere, miután a The Joe Rogan Experience podcast vendégeként azt állította: az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) körüli megszorítások

akár 300 000 ember halálához is vezettek világszerte.

Az énekes szerint az USAID forrásainak csökkentése miatt humanitárius segélyek – elsősorban élelmiszer – rekedtek raktárakban Afrikától az Egyesült Államokig, miközben a logisztikai személyzetet elbocsátották – adta hírül a Fox News.

Joe Rogan műsorvezető nem hagyta szó nélkül az állítást. Szerinte az USAID működését évek óta súlyos korrupció és átláthatatlanság jellemezte, és bár egyes segélyszervezetek hasznos munkát végeztek, a rendszer reformra szorult. Rogan azt is kiemelte, hogy hatalmas összegek tűntek el ellenőrizetlenül, miközben valódi elszámoltathatóság nem volt.

A beszélgetés részletei gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, ahol Elon Musk is reagált. Az üzletember keményen bírálta Bonót, és hazugsággal, illetve felelőtlenséggel vádolta. Musk évek óta kritizálja az amerikai segélyezési gyakorlatot, és a közelmúltig maga is részt vett egy kormányzati reformcsoport, a Department of Government Efficiency (DOGE) munkájában, amely az USAID átalakítását tűzte ki célul.

Később kiderült, hogy

Bono 300 000-es száma nem hivatalos halálozási adat, hanem egy amerikai egészségügyi modellező, Brooke Nichols előrejelzésén alapul.

A bostoni kutató matematikai modellje azt becsülte meg, hogy mekkora hatással lehetnek a fejlesztési források megvonásai a globális halálozási adatokra. Maga Nichols is elismerte: a szám spekulatív, sok a bizonytalanság, és a valóság nagyban függ attól, hogy az érintett országok és szervezetek mennyire tudtak alkalmazkodni a megváltozott helyzethez.