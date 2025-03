Polgármesterek szabadságon: 31 napos február, be nem tartott ígéret, a Tanácsköztársaság kikiáltása

Cserdiné Németh Angéla, XV. kerület: Március 21-én szabadságon lesz, de feltehetően nem a Tanácsköztársaság miatt

Rákospalota, Pestújhely és Újpalota vezetője öt napot takarított meg 2024-ben, így 44-et oszthat be az idén. Eddig már januárban letudott ötöt, februárban pedig egyet, és márciusban is csak egyetlen napon nem megy be a hivatalába, 21-én. Ez a Tanácsköztársaság kikiáltásának napja, amely a rendszerváltás előtt ünnep volt, de

nem szeretnénk rosszindulatúan azt állítani, hogy a DK-s politikus nosztalgiázik, gyaníthatóan más elfoglaltsága van.

Április elején négy napig szintén nem lesz megtalálható a Bocskai utca 1-3. alatt, májusban csak egyszer, a hónap közepén. Nyáron június utolsó napjától július közepéig lesz szabadságon, 14 munkanapon. Október és november közepén hat, illetve öt napig kénytelenek a munkatársai a főnöküket nélkülözni, decemberben pedig 12-13-án, illetve az év legvégén.

Kovács Gergely, XII. kerület: nem tartotta be a választási ígéretét, a megválasztása után nem ment el azonnal szabadságra

A Kutyapárt elnöke tavalyról két napot adott hozzá az idei 39-hez, így 41 nap szabadsága van 2025-ben. Arra a kérdésre, hogy eddig már hány napot vett ki és mikor, a sajtós kollégái azt válaszolták, hogy a „Polgármester úr célja, hogy minél aktívabban részt vegyen az önkormányzat és a kerület munkájában, ezért hosszabb szabadságra még nem ment el. A választáson elhangzott ígéretével ellentétben, amelyben azt nyilatkozta, hogy ha megnyeri a választásokat azonnal elmegy szabadságra, nem tartotta be.”

S hogy mikor kívánja kivenni a szabadságát? Itt a válasz:

„A Polgármester úr időarányosan osztotta el a szabadságokat – hosszabb időre augusztusban kíván elmenni, mikor nincs ülésszak”.

De megvannak a konkrét időpontok is, az utolsó nyári hónapban valóban belehúz a polgármester, még Karácsony Gergelynél is többet lesz távol a hivatalától, 21 munkanapot. Ám addig is „lóg” egy keveset: márciusban négy, a hónap közepén, május elején két, június végén pedig öt napot.

Viszont jó – vagy meggyőződés alapján nem túl jó – hír a hegyvidékieknek, hogy végigdolgozza az egész őszt, és decemberben csak a Mikulást ünnepli meg két napig, azután ugyanennyi időn keresztül rákészül a karácsonyra, majd három napig búcsúztatja az óévet és köszönti az újat.

