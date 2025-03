„Jegyezzék meg a dátumot: 2025. március 6.

A második világháború és a szovjet/orosz birodalom összeomlása után ez a következő mérföldkő Európa és a világ történelmében.

Európa – tudomásul véve a trumpi Amerika árulását, szembenézve azzal, hogy magára maradt a putyini orosz agresszió elleni védelemben – a szabad világ központjaként elkezdte megszervezni önmagát.

Na végre!

Igen, elkényelmesedtünk az elmúlt évtizedekben. Az oroszok adták a megfizethető gázt, az amerikaiak fizették védelmünk és biztonságunk költségeinek nagyobb részét. Ennek most vége. Sokadszorra is kiderült: ritkán van önzetlen gesztus a nemzetközi politikában. Oroszország és Amerika is zsarolásra kezdte el használni az általunk is megengedetten veszélyesre növekedett erejét.

Európa felébredt.

Jó reggelt!

Mindent vagy semmit játszunk mostantól.